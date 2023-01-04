Глава украинской военной разведки анонсировал новые удары по территории России и крупное наступление весной

Буданов сказал, что атаки будут происходить „все глубже и глубже“ внутри России. При этом он отказался уточнить, стоит ли за ними Украина, заявив, что сможет прокомментировать ответственность своей страны за эти атаки только после окончания войны.

Отвечая на вопрос о диверсиях в Крыму, Буданов сказал: „Крым — территория Украины, на нашей территории мы можем использовать любое оружие“.

Начальник украинской военной разведки добавил, что ожидает активизации боевых действий к марту 2023 года. По его словам, Украина планирует крупное наступление. „Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса“, — сказал Буданов.

Он также выразил признательность США за военную помощь Украине и заявил, что в скором времени Киев ожидает от Вашингтона поставок БМП „Брэдли“. „Мы ждем их. Мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений“, — заявил Буданов.

В декабре 2022 года, по данным Минобороны РФ, ВСУ как минимум дважды атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области, который расположен примерно в 700 километрах от подконтрольной Украине территории.

Украинская сторона заявила, что с этого аэродрома взлетали российские бомбардировщики для обстрелов украинской территории и что после атак на аэродром их якобы перебазировали на Дальний Восток.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о планах России в 2023 году предпринять новое наступление в Украине. „В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем — в конце января“, — сказал он.