Российские болельщики об ужине Карпина: эстонец не должен возглавлять сборную России по футболу

Фотографию со встречи опубликовал экс-защитник „Торпедо“, „Химок“ и сборной Эстонии Андрей Степанов. „Одна компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр. Новогодняя вечеринка, которая запомнится“, – так Степанов подписал фото.

На ужине присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев и Игорь Морозов.

Особенно досталось Васильеву – болельщики требуют лишить его капитанской повязки в сборной Эстонии. Игрок „Флоры“ отреагировал на критику спокойно: „Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу“.

Комментарий дал и Зенев – еще один игрок „Флоры“: „Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел“. Он добавил, что Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за футболистов.

„На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни“, – сказал Похлак, подчеркнув, что союз не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.

Новость о скандале из-за ужина эстонских футболистов с Карпиным, опубликованная на российском сайте sports.ru, собрала большое количество комментариев разного рода. Вот самые интересные из них:

„А что тут необычного? Карпин поужинал с РУССКИМИ игроками сборной Эстонии! А с кем ему там ужинать, если все игроки сборной Эстонии РУССКИЕ!?“.