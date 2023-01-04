Российские болельщики об ужине Карпина: эстонец не должен возглавлять сборную России по футболу(20)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на новогодние праздники отправился в Эстонию. Там Карпин поужинал с действующими и бывшими эстонскими футболистами.
Фотографию со встречи опубликовал экс-защитник „Торпедо“, „Химок“ и сборной Эстонии Андрей Степанов. „Одна компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр. Новогодняя вечеринка, которая запомнится“, – так Степанов подписал фото.
На ужине присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев и Игорь Морозов.
Особенно досталось Васильеву – болельщики требуют лишить его капитанской повязки в сборной Эстонии. Игрок „Флоры“ отреагировал на критику спокойно: „Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу“.
Комментарий дал и Зенев – еще один игрок „Флоры“: „Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел“. Он добавил, что Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.
Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за футболистов.
„На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними. Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни“, – сказал Похлак, подчеркнув, что союз не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.
Новость о скандале из-за ужина эстонских футболистов с Карпиным, опубликованная на российском сайте sports.ru, собрала большое количество комментариев разного рода. Вот самые интересные из них:
„А что тут необычного? Карпин поужинал с РУССКИМИ игроками сборной Эстонии! А с кем ему там ужинать, если все игроки сборной Эстонии РУССКИЕ!?“.
„Скандал - это слишком громко сказано. Местные СМИ раздувают такие „скандалы“ по каждому мелкому случаю - „кто-то на русском пояснил бабушке, как получить пенсию“, и сразу „скандал“. На самом деле, несколько идиотов в соцсетях повозмущаются, да депутаты внесут новую инициативу. Может, пара идиотов в кабинете министров её примут, да реализуют“.
„Эстонец не должен возглавлять сборную РФ“.
„Так Валера уроженец Эстонии. Не знаю как сейчас, но раньше у него был паспорт Эстонии 100%. Так что это просто встреча соотечественников. От чего подрыв?“.
„Но ведь можно просто прочитать статью... Бомбануло не потому что россиянин/русский, а потому что, цитирую: „Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы“.
Высокопоставленное (не обязательно футбольное) лицо в России сегодня — это почти автоматически открытая или молчаливая поддержка режима. От этого общественность и бомбануло.
Не то чтобы это было правильно или что я это поддерживаю, но это по крайней мере понятно и объяснимо. Что не отменяет существующих перегибов, разумеется — но и они объяснимы, к сожалению“.
„Живу в Латвии, частенько бываю в Эстонии, к сожалению наблюдаю прогресс болезни этого национального электората“.
„Те, кто там хотят лишить повязки капитана сборной, хоть бы прочитали биографию классного, очень серьёзного футболиста Карпина. Где родился, откуда, куда, зачем и почему. Вроде европейцы, а поведение ... провинциальное, местечковое. Та же жена Карпина говорит простые, понятные вещи, основы мультикультурного мира“.
„Кошмар. Встретились парни попить пивка и на тебе. Не представляю, чтобы я в 35 лет оправдывался перед кем-то за то, что попили пивка с мужиками. Да пошли вы“.