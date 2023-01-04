За рубежом
04.01.2023, 17:20

ЧП в посольстве России в Латвии: в здании найдено вещество неизвестного происхождения. Начато расследование

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Посольство РФ в Риге
Посольство РФ в Риге
ФОТО: Delfi

В среду, 4 января, в здании посольства РФ в Латвии, расположенном в Риге, возможно, обнаружили вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 15.08 на пульт дежурного ГПСС поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, найдено неизвестное вещество, передает латвийский „Дельфи“.

В Госполиции при этом также сообщили, что в 13.54 из посольства РФ поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.

На месте происшествия работали спасатели и другие ответственные службы.

После девяти вечера агентство LETA сообщило, что Государственная полиция передала подозрительную посылку, доставленную в посольство России, на экспертизу в лабораторию.

Полиция начала ведомственное расследование инцидента. Сейчас ожидается заключение о составе вещества, затем полиция примет решение о дальнейших действиях по продвижению дела.

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