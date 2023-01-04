RUSDELFI В УКРАИНЕ | Как пережить российскую оккупацию? От белых повязок до коктейлей Молотова

Бронетранспортер с чеченцами

Утром 24 февраля Владимиру Цыбулько позвонил сосед и сообщил, что недалеко ВСУ сбили два вертолета. Они живут в полутора километрах от аэродрома в Киевской области. Сосед сказал ему, что сбили два вертолета и высадили десант. Цыбулько сел в машину, поехал туда. На месте уже была нацгвардия. Еще один ударный вертолет К-52 сбили над дорогой, он стоял подбитый, а экипаж уже сбежал.