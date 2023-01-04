04.01.2023, 17:41
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Как пережить российскую оккупацию? От белых повязок до коктейлей Молотова
Обычно правила жизни публикуются в одноименном журнале, где отметились практически все звезды политики и шоу-бизнеса. Украинский поэт, переводчик, эссеист и политический деятель Владимир Цыбулько, переживший российскую оккупацию в своем доме под Киевом, составил свои правила жизни с оккупантами. Корреспондент Delfi поговорил с поэтом и составил методичку, которая будет полезна всем, кто попал под бремя завоевателей.