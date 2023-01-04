Экс-бойца UFC арестовали по подозрению в убийстве девушки за измену

Барони избил свою девушку в их гостиничном номере на курорте Сан-Панчо на западе Мексики 1 января, пишет РБК. Отмечается, что 46-летний бывший боец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, толкнул женщину в ванной комнате, она сильно ударилась головой, после чего скончалась.



Прибывшие полицейские обнаружили в номере накрытое простыней тело женщины со следами побоев и без признаков жизни.



Барони по прозвищу Нью-Йоркский задира выступал в UFC в 2001–2005 годах. Всего на его счету 16 побед и 19 поражений в ММА, он завершил карьеру в 2019 году.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.