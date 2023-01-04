Экс-бойца UFC арестовали по подозрению в убийстве девушки за измену(4)
Бывшего американского бойца UFC Фила Барони арестовали в Мексике по подозрению в убийстве его девушки, которая призналась ему в измене, сообщает Tribuna de la Bahia.
Барони избил свою девушку в их гостиничном номере на курорте Сан-Панчо на западе Мексики 1 января, пишет РБК.
Отмечается, что 46-летний бывший боец, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, толкнул женщину в ванной комнате, она сильно ударилась головой, после чего скончалась.
Прибывшие полицейские обнаружили в номере накрытое простыней тело женщины со следами побоев и без признаков жизни.
Барони по прозвищу Нью-Йоркский задира выступал в UFC в 2001–2005 годах. Всего на его счету 16 побед и 19 поражений в ММА, он завершил карьеру в 2019 году.
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