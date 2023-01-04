04.01.2023, 11:07
Олимпийская чемпионка Йохауг сообщила о беременности: это затмевает все мои золотые медали
ФОТО: | Scanpix
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг сообщила о своей беременности.
„Это самое важное, чего вы можете достичь. Это затмевает все золотые медали, которые я выиграла.
На мой взгляд, это очень круто, но вместе с тем должна сказать, что считаю это немножко страшным.
Ты не совсем понимаешь, с чем предстоит иметь дело. Но я действительно с нетерпением этого жду“, – сказала 34-летняя Йохауг.
Лыжница завершила спортивную карьеру в конце прошлого сезона. Она состоит в паре с чемпионом мира по академической гребле 2013 года Нильсом Якобом Хоффом.