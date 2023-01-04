Государство просит власти Силламяэ срочно убрать памятник неизвестному солдату: к 15 января процесс должен быть запущен

„Агрессия России и военные действия против Украины обострили ситуацию вокруг находящихся в Эстонии воинских захоронений и мемориалов с советской оккупационной символикой. С начала марта в Эстонии было несколько нарушений правопорядка около воинских захоронений и мемориалов. Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал шесть в апреле, восемь в мае, одно в июне и два в июле“, - говорится в письме от Госканцелярии.

Госканцелярия подчеркивает, что „помочь вам с вывозом предмета с символикой оккупационной державы“ может Эстонский военный музей совместно с Государственным центром оборонных инвестиций. „Это требует вашего согласия демонтировать памятник. Мы ждем вашего согласия, чтобы спланировать работы не позднее 15.01.2023“

Государство подчеркивает, что в противном случае все расходы по демонтажу памятника лягут на плечи самоуправления.

„Если бы не война России в Украине, вопрос о советских памятниках, наверное, не стоял бы сейчас настолько остро и болезненно. Жестокое нападение России на Украину затянулось. Старые раны эстонского народа заставили нас обратить внимание на красноармейские памятники и удалить их из нашего публичного пространства“, - сказано в письме.

Письмо практически с таким же содержанием пришло и в управу Нарвы по поводу двух оставшихся в публичном пространстве мемориалов.