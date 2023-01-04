Пока на бумаге: утверждена лекарственная политика Эстонии

„ Необходимо решить ряд вопросов: как вывести на эстонский рынок новые лекарства, как еще больше снизить доплату пациентов за лекарства и как предотвратить трудности с поставками и смягчить их воздействие на пациентов, – сказал охраны труда и здоровья Пеэп Петерсон. – По соглашению сторон в медицинской сфере впервые родился официально утвержденный программный документ, который представляет собой детальный анализ проблемных зон в этой области. Это значимое действие, однако впереди нас ждет много работы по реализации запланированных мер“.

По словам главы Союза фармацевтических предприятий Эстонии Рихо Тапфера, стратегический документ „Лекарственная политика до 2030 года“ демонстрирует волю и желание государства сотрудничать со всеми сторонами отрасли во имя хорошо функционирующей системы здравоохранения и улучшения качества жизни пациентов. „Мы надеемся, что в скором времени будет создан прикладной план действий, на основе которого будут реализовываться общие цели. Лекарства – важная частью здравоохранения, они помогают людям жить дольше и здоровее. От производителей лекарств ожидают получения более качественных, точных и инновационных препаратов. Все производители стараются соответствовать этим ожиданиям, постоянно развивая деятельность, применяя новые возможности генной терапии, биологического лечения и прочие, – сказал Тапфер. – Задача государства – создать почву для сотрудничества и найти решения, которые сделают доступными для людей новые и инновационные лекарства. Мы должны приложить для этого совместные усилия“.