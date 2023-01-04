Пока на бумаге: утверждена лекарственная политика Эстонии(1)
Министр охраны труда и здоровья Пеэп Петерсон утвердил лекарственную политику Эстонии до 2030 года, которая была подготовлена в результате активного сотрудничества с фармацевтическим сектором. Цель лекарственной политики – обеспечить стабильную доступность и рациональное использование лекарственных средств, позволяющих продлить здоровую жизнь людей и улучшить качество жизни пациентов.
„ Необходимо решить ряд вопросов: как вывести на эстонский рынок новые лекарства, как еще больше снизить доплату пациентов за лекарства и как предотвратить трудности с поставками и смягчить их воздействие на пациентов, – сказал охраны труда и здоровья Пеэп Петерсон. – По соглашению сторон в медицинской сфере впервые родился официально утвержденный программный документ, который представляет собой детальный анализ проблемных зон в этой области. Это значимое действие, однако впереди нас ждет много работы по реализации запланированных мер“.
По словам главы Союза фармацевтических предприятий Эстонии Рихо Тапфера, стратегический документ „Лекарственная политика до 2030 года“ демонстрирует волю и желание государства сотрудничать со всеми сторонами отрасли во имя хорошо функционирующей системы здравоохранения и улучшения качества жизни пациентов. „Мы надеемся, что в скором времени будет создан прикладной план действий, на основе которого будут реализовываться общие цели. Лекарства – важная частью здравоохранения, они помогают людям жить дольше и здоровее. От производителей лекарств ожидают получения более качественных, точных и инновационных препаратов. Все производители стараются соответствовать этим ожиданиям, постоянно развивая деятельность, применяя новые возможности генной терапии, биологического лечения и прочие, – сказал Тапфер. – Задача государства – создать почву для сотрудничества и найти решения, которые сделают доступными для людей новые и инновационные лекарства. Мы должны приложить для этого совместные усилия“.
„Мы считаем завершение работы над документом о лекарственной политике важной вехой в создании системы обеспечения потребностей и прав пациента, а также доступности лекарств, – сказал Теэт Торго, глава Эстонского союза оптовых продавцов лекарств. – С точки зрения стабильности и развития фармацевтического сектора важно, чтобы, помимо потребностей пациента, в политике учитывалась его устойчивость. Чтобы поддержать уровень здравоохранения и конкуренции, следует обеспечивать информационную защиту даже в новаторском мире медицинских данных. Мы благодарим Министерство социальных дел и партнеров за трехлетнее сотрудничество при подготовке программного документа“.
По словам заместителя генерального директора Департамента лекарственных средств Отта Лайуса, важно отметить, что в документе компактно изложены все направления развития в сфере лекарственных препаратов. „Уже сегодня специалисты занимаются частью сегментов стратегии, отраженных в этом документе. Однако для того, чтобы жителям Эстонии было гарантировано эффективное, безопасное и современное лечение, необходимо принимать во внимание все аспекты, связанные с различными лекарствами. Важна информированность людей в вопросах, касающихся лекарств, нужно, чтобы и уже известные, и новаторские средства были физически и финансово доступны, необходимо руководствоваться четкими принципами назначения и отпуска препаратов, сопровождая эти процессы подробными разъяснениями“ д.“, - сказал Лайус.
Руководитель Эстонского союза аптекарей Кайди Сарв отметила, что сейчас правильному использованию лекарств уделяется больше внимания. „От препаратов, произведенных с использованием высоких технологий мало пользы, если они используются неправильно или пациент вообще их не принимает. Фармацевты – медицинские специалисты с высшим образованием, которые играют значимую роль в том, чтобы у людей имелись необходимые лекарства, – сказала Сарв. – Новые направления лекарственной политики активнее выделяют важные задачи аптечной службы. Это результат плотного сотрудничества с другими участниками системы здравоохранения первичного уровня“.
Целью лекарственной политики является обеспечение постоянной доступности и рационального использования лекарственных средств, что способствует продлению здоровой жизни людей и улучшению качества жизни пациентов.
Программный документ о лекарственной политике включает в себя два раздела: поступление лекарств на эстонский рынок и их дальнейшее рациональное использование. Первый раздел посвящен физической и финансовой доступности лекарств, поддержке разработки медицинских препаратов и доступности ветеринарных препаратов. Второй раздел описывает принципы научно обоснованного назначения и рационального использования лекарств, повышения осведомленности населения о лекарственных средствах, уменьшения воздействия медицинских препаратов на окружающую среду и развития качественных аптечных услуг. В каждой области планируется установить метрики, позволяющие оценить динамику происходящих процессов.
К разработке документа „Лекарственная политика 2030“ были привлечены представители заинтересованных групп из более чем 30 организаций, в том числе представители союзов пациентов, врачей, ветеринаров, медицинских сестер, научных работников, высших учебных заведений, провизоров и фармацевтов, производителей лекарственных средств, держателей регистрационных удостоверений лекарственных средств, оптовых продавцов лекарств, министерств и других государственных учреждений.
Процесс обновления лекарственной политики был начат в июне 2020 года. В течение двух лет в тематических рабочих группах проходили обсуждения физической, так и финансовой доступности лекарств, рационального использования медикаментов, качества и развития аптечных услуг. Проект документа дополнялся на основе выводов рабочих групп и отзывов заинтересованных сторон. Следующим шагом является составление плана реализации лекарственной политики, мероприятия которого будут проводиться в сотрудничестве с фармацевтическим сектором.
„Подготовка лекарственной политики происходила параллельно с кризисами в сфере здравоохранения и общества в целом. Мы благодарны всем участникам подготовки за их вклад, который они внесли в этот процесс, несмотря на напряженное время они нашли время и активно участвовали в обсуждениях“, – сказал министр Петерсон.