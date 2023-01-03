Бывший голкипер футбольной сборной Эстонии перешел в прославленный российский клуб

Тренировавший в минувшем сезоне вратарей в столичном клубе „Нымме Калью“ Сергей Лепметс будет в новом клубе заниматься молодежью.

„Лепметс подписал договор с Академией „Динамо“ и отправился в Россию, поэтому нам потребовался новый тренер вратарей“, - прокомментировал ситуацию спортивный директор „Нымме Калью“ Арго Арбейтер порталу Soccernet.ee.

На счету 35-летнего Лепметса 230 матчей в эстонской Премьер-лиге. Цвета национальной сборной он защищал 12 раз, 10 раз выходил на поле в играх еврокубков. Трижды становился чемпионом Эстонии, дважды - обладателем Кубка Эстонии, дважды выигрывал Суперкубок страны.