03.01.2023, 23:01
Бывший голкипер футбольной сборной Эстонии перешел в прославленный российский клуб(3)
ФОТО: MARTIN AHVEN | ÕHTULEHT
Бывший вратарь сборной Эстонии Сергей Лепметс продолжит футбольную карьеру в московском „Динамо“.
Тренировавший в минувшем сезоне вратарей в столичном клубе „Нымме Калью“ Сергей Лепметс будет в новом клубе заниматься молодежью.
„Лепметс подписал договор с Академией „Динамо“ и отправился в Россию, поэтому нам потребовался новый тренер вратарей“, - прокомментировал ситуацию спортивный директор „Нымме Калью“ Арго Арбейтер порталу Soccernet.ee.
На счету 35-летнего Лепметса 230 матчей в эстонской Премьер-лиге. Цвета национальной сборной он защищал 12 раз, 10 раз выходил на поле в играх еврокубков. Трижды становился чемпионом Эстонии, дважды - обладателем Кубка Эстонии, дважды выигрывал Суперкубок страны.