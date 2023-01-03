ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (314-й день) | Лондон обещал Киеву новое оружие для победы, украинской энергетике помогает теплая погода

Войска РФ дважды за ночь обстреляли из „Ураганов“ и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко. Люди не пострадали.

За минувшие сутки российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонской области, сообщил глава обладминистрации Ярослав Янушевич. Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома“, - написал он в Telegram-канале. По словам Янушевича, в результате российских обстрелов два человека погибли, еще девять - получили ранения „разной степени тяжести“.

За прошедшие сутки российские военные обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области, написал в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов. Информации о пострадавших в регионе нет.

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погиб один мирный житель - в Бахмуте, еще один человек получил ранения, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram-канале. По данным Донецкой ОВА, с начала российского вторжения в регионе погибли 1286 человек и еще 2805 пострадали.

В результате российского ракетного удара по Дружковке в Донецкой области Украины разрушена ледовая арена „Альтаир“, сообщил хоккейный клуб „Донбасс “, для которого площадка являлась домашней с 2014 года. По словам донецкого клуба, ранее его спортсмены из-за войны потеряли Дворец спорта „Дружба“ в Донецке и ледовую арену Mariupol Ice Center.

В Краматорске Донецкой области в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на 3 января, получили повреждения десятки гражданских зданий, сообщил мэр города Александр Гончаренко. „Последствия ночного ракетного удара по Краматорску - повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек“, - написал он. Как добавил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, под удары ракет попали город Дружковка и село Яковлевка в Донецкой области, два человека получили ранения.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов страны. Следователи собрали „качественную“ доказательную базу на двух представителей высшего командования России - командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ адмирала Игоря Осипова, сообщила пресс-служба СБУ. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное лишение свободы.

За прошедшие сутки украинская армия сбила 27 дронов-камикадзе Shahed-136, три разведывательных беспилотника „Орлан-10“ и вертолет Ка-52, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. „За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов враг нанес по гражданской инфраструктуре“, - сообщается далее.

Подобные крупные военные неудачи будут и впредь усложнять усилия президента РФ Владимира Путина по успокоению российской провоенно настроенной общественности и сохранению доминирующего нарратива в информационном пространстве страны, подчеркивают аналитики ISW. В то же время ракетные удары по Украине, вероятно, не приносят ожидаемого Кремлем информационного эффекта в среде российских националистов, отмечают эксперты.

Удар украинских сил по базе с российскими военными в захваченной Макеевке Донецкой области вызвал резкую критику военного руководства РФ в российском информационном пространстве , говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Огонь вели из переданной Украине ракетной системы залпового огня HIMARS, уточняют эксперты. По их мнению, министерство обороны РФ, вероятно, пытается переложить на „должностных лиц“ самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ вину за свою слабую операционную безопасность - защиту критической информации, поступающей от командующих войсками, руководителей высшего звена и других принимающих решения органов.

Некоторые перестраховочные компании с начала 2023 года начали отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Как рассказал агентству председатель Gallagher Re International Джеймс Викерс, с января „очень трудно найти покрытие“ в этих странах из-за убытков, которые понесли перестраховщики в связи с войной и санкциями.

Российские войска утром обстреляли из артиллерии жилой квартал в городе Курахово Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения. „Один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания“, - написал он.

В селе Александровка в Николаевской области обнаружили еще одно место, в котором российские военные обустроили застенок , сообщает офис генпрокурора Украины. „По данным следствия, представители страны-агрессора захватили домовладение в поселке. Там незаконно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом“, - говорится в сообщении.

По данным британской военной разведки, период самых интенсивных атак российских войск у города Бахмут Донецкой области уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе в ближайшее время маловероятны. В очередной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter говорится, что в середине декабря российская армия и силы ЧВК Вагнера увеличили частоту пехотных атак вокруг города, однако многие из этих операций плохо поддерживались. „За последние десять дней Украина направила существенные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, похоже, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери“, - отмечается в сообщении. „Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели“, - пишут британские военные.

В 2023 году Литва продолжит оказывать военную поддержку Украине, заявил литовский президент Гитанас Науседа. „Это должен быть год, когда Украина победит агрессора“, - написал он в Twitter, добавив, что Литва будет отправлять военную технику и боеприпасы, а также проводить военную подготовку. „Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа близка“, - подчеркнул Науседа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал в своем телеграм-канале о телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, в котором он описал ситуацию на фронте.

„Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвинуться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление“

В районе населенных пунктов Сватово и Кременная в Луганской области Вооруженные силы Украины ведут наступление, в течение последних недель они достигли некоторых успехов, однако бои продолжаются. В свою очередь армия РФ уже несколько месяцев наступает на Бахмут, для взятия которого, как говорят аналитики, нужно также захватить соседний город Соледар.

По словам Залужного, „на Донецком направлении нам удалось удержать позиции около Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия“. Авдеевка – пригород Донецка, где украинские военные создали мощные оборонные укрепления и удерживают их еще с начала войны на Донбассе в 2014 году.

Залужный также отметил, что с 31 декабря по утро 3 января армия РФ нанесла 14 ударов крылатыми ракетами и использовала 94 дрона-камикадзе „Шахед-136“.

В „Укрэнерго“ заявили, что в настоящий момент электростанции страны вырабатывают достаточно энергии для покрытия нужд населения.