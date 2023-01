ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (314-й день) | Лондон обещал Киеву новое оружие для победы, украинской энергетике помогает теплая погода

Удар украинских сил по базе с российскими военными в захваченной Макеевке Донецкой области вызвал резкую критику военного руководства РФ в российском информационном пространстве, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Огонь вели из переданной Украине ракетной системы залпового огня HIMARS, уточняют эксперты. По их мнению, министерство обороны РФ, вероятно, пытается переложить на „должностных лиц“ самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ вину за свою слабую операционную безопасность - защиту критической информации, поступающей от командующих войсками, руководителей высшего звена и других принимающих решения органов.