Простой вопрос „Вы пара?“ ведет к разрушению дружбы: за что фильм „Близко“ получил гран-при в Каннах?

Это очень пронзительный фильм о детстве. Настоящий фильм о детстве, о тех проблемах, которые на самом деле волнуют людей в двенадцать, триндацать, четырнадцать лет, независимо от страны проживания, эпохи или каких-либо других внешних факторов. Потому что я тоже помню, что и меня в детстве волновали подобные проблемы.

Бельгийские мальчики Лео и Реми – близкие друзья, лучшие друзья, как они это называют. Они проводят очень много времени вместе, им, по большому счёту, никто другой не нужен, они часто остаются друг у друга на ночь, они даже спят в одной кровати – безо всяких дополнительных значений. В этом смысле они проводят друг с другом идеальное лето. Но как только их лето заканчивается, они идут в новую для них обоих школу, и вот там-то их сверстники придают их очень близкой дружбе дополнительные смыслы.

Собственно, простой вопрос „Вы пара?“ ведёт к разрушению этой дружбы, ведёт к тому, что Лео – непроизвольно, как кажется – стремится от Реми отойти, дистанцироваться, развеять слухи и предположения одноклассников. И потому, что в любом, даже самом передовом европейском обществе, всё равно существуют стереотипы и, может быть, немного из подростковой вредности и упрямства, которые заставляют людей совершать поступки, смысл и мотивацию которых они потом не могут объяснить.