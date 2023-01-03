„Доходы населения должны расти“. Министр культуры Пирет Хартман возглавила избирательный список соцдемов в Ида-Вирумаа

По словам Хартман, ключевой темой этих выборов является повышение доходов людей. Что касается Ида-Вирумаа как стратегически важного для всей страны региона, то помимо увеличения доходов населения также необходимо повысить качество жилой среды уезда и более прочно связать его с остальной Эстонией.

Для Хартман важно, чтобы Эстония была справедливой страной, в которой важен каждый, где равные возможности обеспечены все жителям и регионам.

„Залогом безопасности Эстонии является дружное и сплоченное общество, а также достойный уровень жизни людей. Доходы населения должны расти – необходимо повышать как минимальную зарплату, так и пенсии“, – отметила она.

По словам министра, нужно обеспечить развитие эстонского языка и культуры, а также их доступность и в Ида-Вирумаа. „Культура – это основа сплоченности государства. Следует сосредоточиться на эстоноязычном и ориентированном на ценности государства образовании, а также на разностороннем образовании по интересам“, – подчеркнула Хартман.

Генеральный секретарь партии и председатель Ида-Вируского округа социал-демократов Эдуард Одинец в свою очередь отметил, что список кандидатов получился идеально сбалансированным.

„У нас есть и опытные политики, и те, кто баллотируется впервые. Люди разного возраста, активные граждане от побережья Чудского озера до Сонда, от Ахтме до Нарвы. Представители очень разных профессий. Гендерный баланс тоже соблюден“, – сказал он.