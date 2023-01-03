ОТ РЕДАКЦИИ | Стальнухин примеряет роль Сависаара

Михаил Стальнухин, которого в сентябре исключили из Центристской партии, теперь зарегистрировался на выборы в Рийгикогу как независимый кандидат, о чем и поспешил сообщить на своей странице в социальной сети (отметим, что до исключения из партии Михаил не пользовался синей социальной сетью). Он мечтает сделать то, что в Эстонии пока что не получилось ни у кого, а именно - попасть в парламент вне списка партий.

Закон Эстонской республики предусматривает возможность быть избранным в качестве независимого кандидата, но для этого необходимо набрать несколько тысяч голосов. Точное количество голосов для того, чтобы Стальнухин смог попасть в Рийгикогу, зависит от избирательного округа в Ида-Вирумаа, и можно предположить, что этот порог составляет примерно 5000 голосов.

От Ида-Вирумаа Стальнухин баллотируется в Рийгикогу уже с 1995 года. В 2007 и в 2011 году он набрал там хорошее количество голосов, но учитывая то, что после 2011 года его „добыча“ на местных выборах и на выборах в Рийгикогу уменьшилась (что объяснимо - Стальнухин мог просто надоесть своему избирателю), его мечты попасть в парламент в 2023 году кажутся совсем уж нереалистичными. Тем более, что 5000 голосов, набранные в прошлом в списке партии, не гарантируют такого же результата для независимого кандидата или кандидата, входящего в список избирательного союза.