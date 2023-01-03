ОТ РЕДАКЦИИ | Стальнухин примеряет роль Сависаара(7)
Михаил Стальнухин, которого осенью центристы изгнали из своих рядов, после того как он назвал эстонское правительство „фашистами“ и „откровенными нацистами“, решил отомстить своим обидчикам. Но сделать это не так-то просто.
Михаил Стальнухин, которого в сентябре исключили из Центристской партии, теперь зарегистрировался на выборы в Рийгикогу как независимый кандидат, о чем и поспешил сообщить на своей странице в социальной сети (отметим, что до исключения из партии Михаил не пользовался синей социальной сетью). Он мечтает сделать то, что в Эстонии пока что не получилось ни у кого, а именно - попасть в парламент вне списка партий.
Закон Эстонской республики предусматривает возможность быть избранным в качестве независимого кандидата, но для этого необходимо набрать несколько тысяч голосов. Точное количество голосов для того, чтобы Стальнухин смог попасть в Рийгикогу, зависит от избирательного округа в Ида-Вирумаа, и можно предположить, что этот порог составляет примерно 5000 голосов.
От Ида-Вирумаа Стальнухин баллотируется в Рийгикогу уже с 1995 года. В 2007 и в 2011 году он набрал там хорошее количество голосов, но учитывая то, что после 2011 года его „добыча“ на местных выборах и на выборах в Рийгикогу уменьшилась (что объяснимо - Стальнухин мог просто надоесть своему избирателю), его мечты попасть в парламент в 2023 году кажутся совсем уж нереалистичными. Тем более, что 5000 голосов, набранные в прошлом в списке партии, не гарантируют такого же результата для независимого кандидата или кандидата, входящего в список избирательного союза.
Нахождение на первых позициях в большой партии в избирательном округе в эстонской реальности означает также доступ к материальным, человеческим и информационным ресурсам, которыми владеет партия. Но независимый кандидат таких привилегий лишен. Это хорошо доказал пример Эдгара Сависаара на местных выборах в 2017 году, когда он баллотировался со своим избирательным союзом, окончательно рассорившись с Центристской партией. Поскольку в 2009 и в 2013 годах Сависаар, будучи первым номером в списке центристов, набрал почти 40 тысяч голосов, он надеялся, что сумеет повторить свой успех и в 2017 году, однако без поддержки партии сумел набрать только 3600. Этот сценарий сейчас пробует повторить Михаил Стальнухин в меньших масштабах в Ида-Вирумаа, но 40 тысяч избирателей, отдавших за него свой голос, как в свое время за Эдгара Сависаара, могут ему только сниться.
Главной проблемой самой кандидатуры Стальнухина и препятствием, которое мешает основать ему свою партию, является отсутствие новых и хоть сколько-нибудь оригинальных идей. Стальнухин - не свежий политик, он давно исполняет номера на политической арене и впечатлить в 2023 году избирателя лозунгами, которые он повторяет двадцать лет подряд - о тяжелой доле русскоязычного населения в Эстонии и о бесчеловечном правительстве в Таллинне - у него вряд ли получится. Тем более, что в Ида-Вирумаа ту же самую пластинку собираются повторять и другие кандидаты во главе с Яной Тоом.
Вероятно, что все, на что способен Стальнухин в этот раз - отобрать некоторое количество голосов у центристов и постараться оспорить лидерство у Яны Тоом в Ида-Вирумаа. Но и тут никаких гарантий быть не может, потому что эстонская избирательная система, как показывет история, не благоволит независимым кандидатам.