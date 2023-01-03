ВИДЕО | Редкий кадр: в объектив камеры в Валгамаа попала белоснежная косуля

„Такое не каждый день увидишь“, — прокомментировал Maaleht охотник и автор видео Раймо Мерекиви. Ранее он слышал, что в этом районе обитает белая косуля, но это был первый раз, когда он увидел животное своими глазами.

Мерекиви сказал, что после того, как он разместил видео в социальных сетях, двое других охотников заметили то же самое животное.

По видео трудно понять, действительно ли это косуля-альбинос или у животного есть какие-то темные пятна. Если первый признак действительно крайне редок (одна особь на 30 000), то бело-бурые косули встречаются несколько чаще – одна особь на 1000.

В начале прошлого года численность косуль в Эстонии оценивалась в 125–135 000 особей. Это меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако в Юго-Восточной Эстонии, где обитает особь, показанная на видео, количество косуль остается несколько выше. „Появилось много хищников, и популяция косуль здесь все-таки снижается“, — пояснил Мерекиви.