Мнение
03.01.2023, 17:40

МНЕНИЕ | Артём Дмитриев: перевод образования на эстонский язык - благо или несбыточные фантазии?

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Артём Дмитриев
Социал-демократ, кандидат в Рийгикогу
Картонные фигурки членов Центристской партии
Картонные фигурки членов Центристской партии
ФОТО: Артем Дмитриев

Как это всегда и происходит, в преддверии выборов политики опять завели старую песню о судьбе русских школ в Эстонии. Но в отличие от Яны Тоом или Каи Каллас я не считаю, что русские школы это абстракция. Мне 21 год и школу я закончил буквально два года назад.

Я обсуждал эту проблему не в СМИ с оторванными от жизни политиками, которые последний раз сидели за партой 40 лет назад, а со своими ровесниками, чей родной язык русский. Но обо всем по порядку…

Таллинн является одним из самых сегрегированных городов Европы, что погружает жителей нашей столицы в параллельные миры. Дети, которые растут в Ласнамяэ, практически никак не соприкасаются с эстонцами. Они ходят в школы, детские сады и секции, где все их окружение говорит исключительно по-русски.

Разделение школ на русские и эстонские лишь усугубляет эту сегрегацию, ведь многие родители при выборе жилья руководствуются именно языком обучения в школе около дома.

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