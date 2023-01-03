МНЕНИЕ | Артём Дмитриев: перевод образования на эстонский язык - благо или несбыточные фантазии?(10)
Как это всегда и происходит, в преддверии выборов политики опять завели старую песню о судьбе русских школ в Эстонии. Но в отличие от Яны Тоом или Каи Каллас я не считаю, что русские школы это абстракция. Мне 21 год и школу я закончил буквально два года назад.
Я обсуждал эту проблему не в СМИ с оторванными от жизни политиками, которые последний раз сидели за партой 40 лет назад, а со своими ровесниками, чей родной язык русский. Но обо всем по порядку…
Таллинн является одним из самых сегрегированных городов Европы, что погружает жителей нашей столицы в параллельные миры. Дети, которые растут в Ласнамяэ, практически никак не соприкасаются с эстонцами. Они ходят в школы, детские сады и секции, где все их окружение говорит исключительно по-русски.