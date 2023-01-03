Под Тарту сбит известный эстонский велосипедист, водитель возмутился и уехал, инцидентом занимается полиция

Машина, двигавшаяся с примерной скоростью 40-50 км/ч, ударила Михкельса боковым зеркалом, нанеся ему глубокий порез в области поясницы. Велосипедист упал на асфальт и застонал от боли. Машина остановилась. Вышедшего мужчину интересовало только зеркало автомобиля, которое было разбито при столкновении. По словам Михкельса, водитель подошел к нему только тогда, когда хотел расписаться в страховом документе.

„Он подходит, говорит, что это я виноват, потому что он смотрит только вперед, а не по сторонам, и сует мне под нос страховую бумагу, чтобы я поставил на ней свое имя и подпись. Ни вины, ни сострадания. Я был пустым местом для водителя. Нездоровое отношение. Полная чушь“, — возмущен случившимся 19-летняя восходящая звезда спорта.

Свидетелями происшествия стали члены одной семьи, которые быстро отреагировали и вызвали скорую помощь.

Через некоторое время приехала и полиция, но к тому времени „Шкода“ уже скрылась с места происшествия. Однако номерной знак автомобиля был заранее зафиксирован, о чем была поставлена ​​в известность полиция. Андре Роос, который был на тренировке с Мадисом Михкельсом, отдал теплую одежду своему другу и помог оттащить инвентарь.

Михкельс должен в ближайшие дни обратиться в полицию, чтобы дать показания.

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