Стальнухин идет на выборы и хочет создать собственную партию

Депутата Рийгикогу и нарвского городского собрания Михаила Стальнухина исключили из Центристской партии осенью прошлого года. Он продолжил работу в парламенте, но тогда заявил, что покинет политику после выборов и пойдет работать учителем. Однако в декабре 2022 года он изменил свое решение и подал документы в избирательную комиссию. Он будет баллотироваться в Ида-Вирумаа как независимый кандидат.

„Осенью, после 6 сентября (исключения из партии - прим.ред.) прошлого года, мне предстоял сложный выбор. Я знал, что если пойду в 2023 году на выборы Рийгикогу, то только для того, чтобы с позиции депутата парламента собрать воедино тех, кто сейчас не имеет в эстонской политике голоса. Тех, чьи ментальные ценности не защищает ни одна партия. В Эстонии сотни тысяч людей тяжело трудятся, содержа своими налогами государство, однако не имеют реального представительства во власти. Иных причин стремиться в парламент у меня не было“, - написал Стальнухин, поблагодарив друзей за помощь в принятии решения - идти на выборы или нет.

По его словам, избирательная кампания уже идет и переходит в активную фазу. „Мои цели – протест против официальной политики Эстонии в сфере образования и, после выборов, если сложатся обстоятельства – создание партии, защищающей интересы нацменьшинств Эстонии. Любой может ознакомиться с моими взглядами в Фейсбуке и моем блоге.

Избирательная кампания уже началась, поэтому тональность моих статей несколько изменится и появится реклама. Потому полагаю себя обязанным принести извинения тем, кого мои рассылки в ближайшие недели, вполне возможно, будут раздражать“, - резюмировал политик.

6 сентября 2022 года правление Центристской партии исключило из своих рядов Стальнухина из-за его комментариев о переносе советских памятников. В частности он назвал членов правительства фашистами.

Выборы в парламент пройдут 5 марта. Еще никому не удавалось попасть в Рийгикогу без партийной поддержки.