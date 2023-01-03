Похлак о встрече футболистов с Карпиным: сохранение дружбы между людьми — неизбежная предпосылка возвращения мира к нормальной жизни

В конце прошлого года бывшие и действующие игроки сборной Эстонии по футболу сидели за общим столом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Президент ЭФС Айвар Похлак заявил, что на человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, наш долг думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право встречаться с людьми, которые думают иначе.