Похлак о встрече футболистов с Карпиным: сохранение дружбы между людьми — неизбежная предпосылка возвращения мира к нормальной жизни(1)
В конце прошлого года бывшие и действующие игроки сборной Эстонии по футболу сидели за общим столом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Президент ЭФС Айвар Похлак заявил, что на человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, наш долг думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право встречаться с людьми, которые думают иначе.
„1 группа, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр… Новогодняя вечеринка, которую нужно запомнить“, — написал 43-летний экс-игрок сборной Эстонии Андрей Степанов под снимком, размещенным в Instagram. На снимке также были изображены: капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенёв, помощник главного тренера сборной Андрес Опер и несколько бывших игроков сборной, таких как Сергей Парейко, Артур Котенко, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и Дмитрий Круглов.