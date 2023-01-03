Футбол
03.01.2023, 11:23

Похлак о встрече футболистов с Карпиным: сохранение дружбы между людьми — неизбежная предпосылка возвращения мира к нормальной жизни

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В конце прошлого года бывшие и действующие игроки сборной Эстонии по футболу сидели за общим столом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Президент ЭФС Айвар Похлак заявил, что на человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, наш долг думать о том, чтобы не потерять важные права человека, в том числе право встречаться с людьми, которые думают иначе.

„1 группа, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр… Новогодняя вечеринка, которую нужно запомнить“, — написал 43-летний экс-игрок сборной Эстонии Андрей Степанов под снимком, размещенным в Instagram. На снимке также были изображены: капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенёв, помощник главного тренера сборной Андрес Опер и несколько бывших игроков сборной, таких как Сергей Парейко, Артур Котенко, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и Дмитрий Круглов.

Delfi спросили президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака, уместно ли в нынешней ситуации, когда тысячи украинцев продолжают гибнуть из-за вторжения России, а сборная этой страны отстранена, эстонским игрокам позировать на одном снимке с Карпиным. И не последуют ли из-за этого какие-то санкции?

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