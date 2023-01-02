Бывший полицейский из Пскова с началом войны бежал лесами в Латвию и смог получить там политическое убежище

27-летний Станислав Башилов уволился из правоохранительных органов в прошлом году, потому что, по его словам, не мог терпеть творящийся там „откровенный треш“. Oн также выходил на митинги в поддержку Навального.

Когда началась война, его, как и многих других россиян, хотели мобилизовать. Испугавшись, он решил бежать в Латвию: доехал до границы, перелез через забор, дошел по лесу до города Виляка, а уже оттуда доехал на автобусе до Риги.

Башилова определили в лагерь для соискателей убежища. Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказалась давать ему убежище, однако Рижский административный районный суд все же встал на сторону бывшего полицейского.