„Нымме Калью“ определились с главным тренером на новый сезон

Кайдо Коппелю продолжат помогать спортивный директор Арго Арбейтер, а также Альгер Джумадил, Маркус Суурвяли и Рейго Йорси и тренер вратарей Вилле Хулконен. Кайдо Коппель начал свою тренерскую карьеру в 2014 году в клубе „Элва“, затем почти пять лет тренировал тартускую „Таммеку“. Коппель присоединился к тренерской бригаде „Нымме Калью“ в начале прошлого года, сообщается на сайте клуба.

„Очень рад продолжить начатую работу в Нымме. „Калью“, играющий важную роль в эстонском клубном футболе, отмечает свое столетие, что, конечно же, является дополнительной мотивацией для всей команды. Мы готовы приложить все усилия и с помощью болельщиков хотим доставить большие проблемы соперникам в новом сезоне здесь, среди сосен Нымме“, — прокомментировал свою новую должность Кайдо Коппель.

По словам президента клуба „Нымме Калью“ Куно Техва, клуб начал перестройку команды в прошлом сезоне и хочет терпеливо двигаться вперед в выбранном направлении. „Мы видим позитивные изменения и верим, что в юбилейном году сможем прибавить гораздо больше, — подчеркнул Техва. - Кайдо и Арго хорошо ладят, у них хватает опыта, амбиций, трудолюбия и современного мышления. Я желаю им только успеха“, — добавил Техва.

Генеральный директор клуба Эхте Эаметс заявил, что герб Нымме много значит для них. „Кайдо Коппель был членом команды „Калью“ в 2012 году, когда мы выиграли первый чемпионат в истории клуба, — пояснил он.

Завтра, 3 января, главная команда „Нымме Калью“ начнет подготовку к юбилейному сезону в Спортивном Центре Сыле. Первый товарищеский матч состоится 14 января в 14:30, против „Интер Турку“. „Интер“ один раз становился чемпионом Финляндии и дважды обладателем кубка. В прошлом сезоне они заняли пятое место в чемпионате Финляндии.