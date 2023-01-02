Украина требует трибунала по российской агрессии. Это сложно, а кое-кто считает, что и вредно

Военные преступления, в отличие от агрессии, совершаются в войнах обеими сторонами — стороны вооруженного конфликта должны подчиняться одинаковым правилам, и не имеет значения, кто обороняется, а кто — агрессор.

„В свое время Нюрнберг ский трибунал подчеркнул, что агрессия — это главное зло. Именно агрессия отворяет врата ада. И агрессия, в отличие от других преступлений, вбирает в себя все зло войны. Именно война является главным преступлением“, — говорит Глеб Богуш , специалист по международному уголовному праву из Копенгагенского университета.

Агрессия — это в данном контексте не просто какое-то громкое слово, а вполне конкретное преступление. ООН определяет агрессию как применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства.

Мария Мезенцева , глава этой делегации, после встреч в Лондоне сказала Би-би-си: „Мы призываем наших партнеров во всем мире присоединиться к инициативе создания специального суда или так называемого спецтрибунала — платформы для привлечения к ответственности высшего руководства России. Это и Путин, и Совет безопасности — то есть до 20 человек топовых чиновников, политиков, военных, которые планировали, осуществляли и отдавали распоряжения относительно преступной агрессии“.

Это цитата из открытого письма , которое составили 40 известных юристов и политических деятелей из разных стран. То же самое говорят и представители украинской делегации, которая отправилась в турне по Северной Америке, а также заехала в Париж, Берлин и Лондон, пытаясь убедить страны Запада принять участие в создании международного трибунала.

„Решение президента Путина нанести удар по Украине — это серьезный вызов международному порядку, установившемуся после 1945 года. Путин попытался заменить принципы самоопределения для народов и верховенства закона применением силы. Весь мир должен знать об акте агрессии, который он спровоцировал, и о зверствах, которые он организовал. Чтобы помочь отразить гнусные попытки президента Путина разрушить мир в Европе, нам пора создать специальный трибунал“.

Летом этого года МУС исполнилось 20 лет. Все эти два десятилетия суд расследует самые серьезные преступления в мире — геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Одно из главных преимуществ Международного уголовного суда — перед ним ни у кого нет иммунитета, в том числе у глав государств.

Второй вариант — это Международный уголовный суд, который также находится в Гааге. МУС уже инициировал расследование военных преступлений, совершенных в Украине, причем начиная с 2014 года.

Гаага приказала России приостановить военные действия на территории Украины. Решения Международного суда ООН являются обязательными для исполнения и не могут быть обжалованы. Есть одна проблема — у суда нет никаких инструментов, чтобы добиться от государств исполнения решений. Результат очевиден — война продолжается уже десять месяцев.

Международный суд ООН, созданный в 1946 году для разрешения споров между государствами, может рассматривать дела, касающиеся международных договоров, участниками которых являются стороны. Россия признает юрисдикцию международного суда в Гааге по спорам о применении и толковании Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Первая — это Международный суд ООН в Гааге. Украина обратилась туда спустя два дня после начала войны, 26 февраля. Иск был сформулирован необычно: Россия , как доказывает Украина, незаконно обосновывала свое вторжение ложными утверждениями о „геноциде“ русскоязычного населения Донбасса.

„Например, военные преступления, совершенные российским или украинским военнослужащими, имеют одно и то же правовое содержание, — говорит Глеб Богуш. — Но нужно понимать, в чем причина этого. Если бы не было факта агрессии, не было бы и этих преступлений. Да, они сами по себе заслуживают серьезного разбирательства и наказания, но все это не имело бы места, если бы не то, что случилось в 2014 году и получило развитие в 2022 году, а именно — агрессия“.

Какова вероятность того, что подобное может произойти и в случае трибунала по агрессии в отношении Украины? Если рассуждать прагматично, говорит профессор Кевин Джон Хеллер, давайте зададимся вопросом: какова вероятность, что Путин когда-либо окажется на скамье подсудимых?

​​Но трибуналы не умерли с созданием МУС. Например, в 2003 году ООН и правительство Сьерра-Леоне создали специальный суд, который занимался преступлениями, совершенными во время гражданской войны — и спустя почти 10 лет за эти преступления осудили бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора .

До появления Международного уголовного суда трибуналы были способом расследовать военные преступления. Чаще всего это был сложный по организации процесс, на который тратились огромные деньги.

„Я считаю, что Путин и многие другие высокопоставленные российские политические и военные лидеры совершили преступление агрессии. Но я считаю, что специальный трибунал — это плохая идея“, — говорит профессор Хеллер.

Профессор международного права центра военных исследований Копенгагенского университета Кевин Джон Хеллер говорит, что солидарен с желанием своих коллег положить конец этой войне и добиться личной ответственности для лиц, которые ее развязали. Но открытое письмо с призывом создать трибунал Хеллер бы не подписал.

Специалист по международному праву Глеб Богуш добавляет: „Преступление агрессии — это преступление руководства. За агрессию основными обвиняемыми становятся лидеры государства, которые принимали решение о совершении вооруженного нападения. Поскольку Совбез парализован из-за вето России, трибунал призван закрыть существующий пробел и дополнить МУС“.

Получается, что, несмотря на всеобщее понимание всей тяжести преступления агрессии, нет никаких готовых инструментов для того, чтобы обвинить руководство России в развязывании войны.

Единственный способ все-таки организовать такое разбирательство в МУС - получить согласие Совета Безопасности ООН. Но там у России есть право вето.

Но, пожалуй, главный минус МУС заключается в том, что он не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута — документа, который лег в основу этого органа. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

„В лучшем случае это будет Пиррова победа. Именно поэтому большинство ученых считает, что заочные судебные процессы имеют чисто символическое значение. Действительно, можем ли мы считать процесс справедливым, если подсудимый не присутствует в зале и у него даже нет адвоката?“ — рассуждает профессор Хеллер.

Что касается специального трибунала, то в международном праве нет положений, которые категорически запрещали бы трибуналу заочно осудить человека. Но если представить, что трибунал все-таки состоится, признает кого-то из высокопоставленных российских чиновников виновными, а спустя годы сможет арестовать этого человека, то юристы уверены, что адвокаты будут иметь основания требовать нового, очного процесса.

Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. Это значит, что для судебного разбирательства подсудимый физически должен находиться в заключении в Гааге.

Пока в России силен существующий режим, эффективное расследование и приговор в отношении высокопоставленных чиновников вряд ли возможны. Но если во властной верхушке России произойдут перемены, в таком случае трибунал тоже может не понадобиться: если в России когда-нибудь установится демократический режим, вероятно, власти сами захотят выдать бывших руководителей Международному уголовному суду или даже организовать расследование на территории России.

МУС более 10 лет назад выдал ордер на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира , обвиняемого в массовых убийствах. Только в 2020 году, через год после свержения и ареста аль-Башира, правительство Судана согласилось выдать его - но до сих пор не выдало. Пока его судят на родине за переворот 1989 года. Омару аль-Баширу сейчас 78 лет.

„Пока что все рассуждения очень абстрактны и академичны. Вряд ли трибунал по агрессии когда-либо доберется до Путина. Как и МУС. Я бы ничуть не удивился, если бы Путин никогда не оказался в зале суда и не столкнулся с реальным судебным преследованием, — говорит Хеллер. — С другой стороны, Омар аль-Башир тоже вряд ли ожидал суда“.

Теоретически эти аргументы не являются препятствием для создания специального трибунала. Речь идет о том, что организаторы процесса должны понимать, какие последствия их могут ждать. Особенно с учетом тех затрат, которые требуются на создание новой машины правосудия.

Мария Мезенцева, глава украинской делегации, агитирующей за создание трибунала, говорит, что страны Запада задают ей конкретный вопрос: каким может быть финансирование такого суда.

„Мы даем четкий ответ, что это не стоит дешево. Но мы готовы выделять деньги из государственного бюджета и, разумеется, привлечь партнеров — без них мы этого сделать не сможем. Готовы ли партнеры к этому? Мы уже слышим положительные ответы“, — говорит Мезенцева.

Такие трибуналы стоят больших денег, особенно если речь об автономной организации, говорит Селесте Кмиотек, юрист и специалист по международным судам в „Атлантическом совете“.

Например, специальный трибунал по Ливану обходился в примерно 60 миллионов евро в год. Для большинства стран это мелочь, но для трибунала по Украине наверняка потребуется больше.

„Трибунал требует дополнительных затрат: его надо где-то размещать, надо арендовать здание. Нанять юристов, судей, административный персонал, рассчитать зарплаты, оплатить работу адвокатов. Так что счет будет солидный. Но хорошая новость в том, что это далеко не первый международный трибунал, и в мире уже достаточно подготовленных юристов-специалистов по международному праву, поэтому начинать с нуля не придется и такой трибунал можно организовать достаточно быстро“, — говорит Кмиотек.

Совет Безопасности ООН из-за права вето у России не сможет одобрить создание трибунала, но у международного сообщества есть выход. Предполагаемый трибунал можно создать посредством многостороннего договора между государствами — как в случае с МУС. Либо трибунал можно создать в юрисдикции Украины как потерпевшей стороны, а она сможет заключить соглашения с международными организациями.