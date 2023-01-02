ВИДЕО | В Австралии столкнулись два вертолета, погибли четверо человек

По данным экстренных служб, еще девяти человекам оказали медицинскую помощь. Трое пассажиров, женщина и двое маленьких мальчиков, доставлены в больницу в критическом состоянии, сообщает BBC News.

Столкновение произошло в 14:00 по местному времени в туристической зоне под названием Мейн-Бич, которая находится в 75 км к югу от Брисбена.

Представитель полиции Квинсленда Гэри Уоррелл заявил, что один вертолет взлетал, а другой приземлялся. Все погибшие и тяжелораненые находились в одном вертолете.

Регион Золотого побережья в настоящее время находится на пике туристического сезона.