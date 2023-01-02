„Усы, лапы и хвост - вот мои документы“. Кот Бальтазар - официальный работник Нарвского музея

Для скептиков и маловеров в чудесное лично я скажу больше — этот кот находился в таллиннском приюте, но попал он туда из района нарвских дач, где одиноко бродяжничал — то есть, совершив путешествие в столицу, он вернулся на историческую родину, чтобы осуществлять свою явно предназначенную свыше благородную миссию.

И далее началось удивительное сплетение разных событий в необыкновенную нить закономерности, которая привела к удивительному результату. Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова горячо поддержала идею. „Мы тут же написали в один из приютов Эстонии – и сразу получили ответ о том, что есть очень подходящий кот, – продолжила Дарья. – Как здорово, что вы нам написали, – сообщили нам из приюта, у нас есть именно то, что вам нужно. Снова мистика — ведь все сложилось на протяжении всего трех дней в удачную последовательность событий — получилось так, что наше желание завести кота совпало с наличием именно такого представителя рода кошачьих, который, что очень быстро выяснилось, подходит нашему музею как никто лучше“.

Эпопея кота в Нарве началась с того, что в феврале прошлого года коллективу Нарвского музея стало как-то вдруг и сразу стало совершенно понятно — им всем чего-то очень не хватает. „Тогда еще действовали ковидные ограничения, было у всех напряженное и даже стрессовое состояние, – вспоминает Дарья Боярова. – И по какому-то наитию свыше мы в едином порыве предложили нашему директору завести нам кота. Это предложение казалось всем вполне логичным, потому что давно известно о так называемых „музейных котах“ в разных странах“.

Бальтазар встретил меня, с немного усталым видом возлежа на бархатном кресле у нарядной елки. Я с благоговением ловил каждый его звук, усердно внимая повествованию про удивительные события, связанные с этим необыкновенным существом. Его коллега Дарья Боярова, руководитель по маркетингу Нарвского музея, охотно взяла на себя творческий перевод с кошачьего языка. Хотя я с самого начала нашей беседы заподозрил, что Бальтазар прекрасно все понимает и сам. И это вполне впоследствии подтвердилось.

Дарья подтверждает: „Работник он очень обязательный и стремится за день обойти весь замок, каждый его уголок. Конечно, к экспозициям его не допускают, это запрещено. Но даже когда добрые посетители музея, вняв его просьбам, сами впустят Бальтазара куда не следует, кот совершенно не был замечен в порче имущества — он сам понимает, что можно, а что нельзя“.

И вот скоро уже год, как кот Бальтазар со всем тщанием выполняет обязанности хранителя Нарвского музея, сторожит вверенное ему имущество замка, охраняет границы, доброжелательно встречает всех посетителей, налаживает добрососедские контакты, участвует во всех мероприятиях, и одновременно следит за тем, чтобы мыши тут не распоясывались. Поначалу, вспоминает Бальтазар, он взял под контроль только территорию замка, но этим летом вышел уже и на променад. „Смешно было, как встретившие меня там люди даже забеспокоились, не потерялся ли лохматый сотрудник музея, – улыбнулся кот этим воспоминаниям. – Но нет, друзья, ваш самостоятельный парень просто расширяет зону своей ответственности, хотя и приходилось каждый день к 7 или 8 часам вечера при возвращении громко требовать открыть входную дверь“.

В этом месте лично Бальтазар пояснил, что из-за присущей ему скромности никогда не рвался занимать руководящие должности, однако музею необходимо было оказать срочную помощь в самых разных местах, и он осознал свое предназначение. „Пришлось сходу заняться множеством дел, поначалу было нелегко, мягко говоря“, – лаконично изрек он.

Необычности продолжались и потом – для „потеряшки“, бродячего кота, у Бальтазара оказался очень хороший стабильный характер. „Когда его привезли в Нарвский музей , мы боялись, что у него будет сильный стресс, – объяснила Дарья. – Но Бальтазар повел себя так, будто попал в родной, давно знакомый ему дом. Он очень быстро влился в наш коллектив, мгновенно всех нас очаровав – и как-то сразу занял доминирующую позицию“. Судя по развитию дальнейших событий, всех сотрудников музей это вполне устроило.

И снова все сложилось – хотите верьте, хотите, нет, но дело было именно так – кот сразу принял это имя! „Когда нашего кота привезли в музей, то Мария обратилась к нему, назвав именем Бася, сокращенным от Бальтазара, – подтвердила Дарья. – Он тут же отозвался, словно давно знал это (или созвучное) слово. Видите, и тут все снова совпало“.

Почему у его превосходительства такое имя? – поинтересовался я. На это Дарья ответила: „Естественно, мы хотели дать нашему музейному коту какое-то именно историческое имя. И тоже, как-то мистически (это тоже был момент какого-то общего согласия), интуитивно на ум пришло имя Бальтазара Руссова, знаменитого летописца, который написал „Хроники Ливонии“, где довольно подробно изложил историю средневековья и в том числе города Нарва “.

Так что следующим логичным шагом стало официальное включение его в число официальных сотрудников Нарвского музея. Вначале у него была должность „хранитель музейной территории“, с выдачей соответствующего удостоверения. Но быстро все коллеги Бальтазара поняли, что у него идет быстрый личностный рост, и даже должность „директора по мышам“ далеко не полностью охватывает перечень всех выполняемых им обязанностей. Так что идет поиск более высокого статуса, но при этом кот совершенно не претендует на повышения оклада и вполне доволен прежней оплатой труда в виде корма и иногда премиальных „вкусняшек“.

Сотрудники Нарвского музея, все как один, утверждают, что Бальтазар на самом деле удивительно умный кот, словно рожденный для работы в музее. И подтверждению тому великое множество. Он, например, буквально с первых дней принял на себя роль музейного консьержа, был готов встречать всех, кто приходит в музей, лично выходя навстречу, всячески выказывая свое благорасположение, восклицая „мурр-мурр-мурр“, и даже позируя в элегантных позах. А после такого приветствия чинно удалялся. И всем было сразу понятно, что Бальтазар не просто тут проживает, а именно работает.

По словам Бояровой, поначалу Бальтазар пытался тщательно скрывать, видимо, из большой скромности, что он прекрасно понимает человеческую речь. „Но иногда он забывался и тогда случались забавные истории, – рассказала она. – Кот этот очень обидчив и болезненно восприимчив к критике своей персоны.

Однажды в его присутствии я сказала коллегам, что Бальтазар стал несколько толстоват, видимо от изобилия внимания и любви со всех сторон, и надо бы его посадить на диету. Мы стали обсуждать, что надо уменьшить ему количество еды. Сладко спавший в это время рядом наш кот вдруг проснулся, пришел и сел в центр между нами. Очень сердито посмотрел на меня, на коллег. Я продолжала настаивать на ограничении вкусняшек для него — и Бальтазар вдруг цапнул меня ногу! Так что пусть не притворяется, что не понимает…“.

Год сложный, но хороший

Кода я попросил Бальтазара подвести итоги уходящего года, он был весьма откровенным: „2022 год для меня был довольно сложным, потому что оказался временем больших постоянных перемен во внутреннем дворе замка. Когда я только прибыл на место службы, работы там велись не так незаметно, кто-то где-то потихоньку копался, чего-то готовили.

А вот с лета началось — понаехало всякой техники, бродили толпы строителей разного профиля, стали везде рыть, копать, перетаскивать, громко шуметь. Буквально с утра обойдешь все, чего наворотили вчера, учтешь и зафиксируешь — а к вечеру все ландшафт резко поменялся, где были кучи земли, стали ямы, и наоборот. И снова надо все учесть, отметить и запечатлеть. Утомительная, скажу я вам, работа — а что поделаешь, наш замок в результате станет еще более красивым и удобным. Я-то это хорошо знаю, сам лично эскизы смотрел и в обсуждениях участвовал. Кстати, реконструкция в большом Западном дворе уже вошла в финальную стадию, вырисовываются очертания новой логистики — дорожек, газонов, новых конструкция и экспозиций. Скоро вся эта красота предстанет перед взорами нарвитян и гостей города“.

„Наша сила в коллективе“