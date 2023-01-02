02.01.2023, 11:14
Не пугайтесь: сегодня в 12.00 в Силламяэ прозвучит сирена(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
2 января 2023 года в 12:00 в городе Силламяэ и на территории силламяэского порта компаниями AS DBT и Eurochem Sillamäe Terminal AS будет проведено испытание единой автономной системы оповещения. Сигнал будет длится 7 секунд и люди на него реагироватьне должны.
Подробную информацию об автономной системе оповещения можете найти на сайтах www.dbt.eu и www.eurochem.ee.
Ответственные просят известить своих работников и другие заинтересованные стороны о проводимом испытании.