Не пугайтесь: сегодня в 12.00 в Силламяэ прозвучит сирена

2 января 2023 года в 12:00 в городе Силламяэ и на территории силламяэского порта компаниями AS DBT и Eurochem Sillamäe Terminal AS будет проведено испытание единой автономной системы оповещения. Сигнал будет длится 7 секунд и люди на него реагироватьне должны.