Новости Ида-Вирумаа
02.01.2023, 11:14

Не пугайтесь: сегодня в 12.00 в Силламяэ прозвучит сирена

 (1)
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

2 января 2023 года в 12:00 в городе Силламяэ и на территории силламяэского порта компаниями AS DBT и Eurochem Sillamäe Terminal AS будет проведено испытание единой автономной системы оповещения. Сигнал будет длится 7 секунд и люди на него реагироватьне должны.

Подробную информацию об автономной системе оповещения можете найти на сайтах www.dbt.eu и www.eurochem.ee.

Ответственные просят известить своих работников и другие заинтересованные стороны о проводимом испытании.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии