ВИДЕО | Лучший бросок всех времен. Вы видели что-то круче? Мальчишка на последней секунде забил вслепую и выиграл матч!

Домашняя команда Visitation Vikings лидировала со счетом 28:26 в детском матче, который проходил в спортивном зале католической школы Цинциннати, и до конца игры оставались считанные секунды. Поскольку сопернику не удалось отыграть правильную огневую позицию в последней атаке, все зрители были более чем уверены, что на этом матч и закончится. Но...