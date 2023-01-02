02.01.2023, 11:01
ВИДЕО | Лучший бросок всех времен. Вы видели что-то круче? Мальчишка на последней секунде забил вслепую и выиграл матч!(1)
ФОТО:
В молодежном баскетбольном матче США на последней секунде был заброшен сумасшедший мяч.
Домашняя команда Visitation Vikings лидировала со счетом 28:26 в детском матче, который проходил в спортивном зале католической школы Цинциннати, и до конца игры оставались считанные секунды. Поскольку сопернику не удалось отыграть правильную огневую позицию в последней атаке, все зрители были более чем уверены, что на этом матч и закончится. Но...
В последнюю секунду игрок Натан Браун принял решение бросить спиной от центральной линии, и, вопреки всем ожиданиям, мяч залетел в корзину, оставив хозяев с длинным носом.