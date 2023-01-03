Птица 2023 года исполнит брачную песню уже в январе

Громкая, гортанная песня морянки очень хорошо знакома всем жителям морского побережья. В брачный период и на весенней миграции самцы морянки кричат часто и по любому поводу: во время ухаживания, взлета и посадки, территориального спора. В стае эти крики звучат так благозвучно, что фольклорный ансамбль Uurikad (из деревни Уури Харьюского уезда) даже написал песню, которую можно послушать на YouTube-канале Эстонского орнитологического общества.

Морянки — распространенные нырковые северные утки, наблюдать за ними можно вблизи крупных портов. Пищу они добывают со дна и ныряют на глубину до 10 метров вдали от побережья. Для того чтобы полюбоваться морянками, придется запастись биноклем или другим оптическим прибором.

„Хотя в природной среде Эстонии открытое море составляет очень большую часть, в прежние годы только две морские птицы удостаивались чести быть названными птицами года. В 2007 году птицей года был выбран лебедь и в 2021 году — чомга (большая поганка). Именно поэтому Эстонское орнитологическое общество выбрало птицей 2023 года морянку“, - пояснил орнитолог Лехо Луйгуйыэ.

„Морянка, как и большинство других видов водоплавающих птиц Арктики, является своего рода индикатором морской среды, по ней можно судить о состоянии Балтийского моря. Вместе с тем птица 2023 года отличается от других встречающихся в Эстонии арктических водоплавающих птиц. Птицы этого вида зимуют исключительно в Балтийском море, проводя здесь большую часть времени, примерно восемь месяцев в году“, - добавил Луйгуйыэ.

Поскольку численность морянок уменьшается, этому виду птиц уделяется большое внимание на международном уровне. Морянки внесены в Международный список птиц, которым угрожает опасность, а также в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). Сокращение численности морянок вызвано в основном строительством в открытом море парков ветрогегераторов, загрязнением моря и рыбной ловлей (нырковые птицы нередко попадают в сети).