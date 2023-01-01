ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (312-й день) | Прокурор: Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления

ВСУ сообщили, что в течение суток российские военные нанесли 35 авиаударов и совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под обстрел попала в том числе и детская больница в Херсоне. 13-летний мальчик Ярослав в Херсонской области дважды за день попал под обстрел: вначале около своего дома, а потом – в областной больнице, куда он был доставлен с ранением. Ранена 12-летняя девочка.

Всего в течение 31 декабря и новогодней ночи в результате российских обстрелов погибли два мирных жителя, еще 50 человек были ранены, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Власти Хмельницкой области сообщили о смерти 22-летней девушки, получившей тяжелое ранение в результате российских ракетных ударов по областному центру 31 декабря.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Би-би-си заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины странами Запада. „Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной“, - отметил Столтенберг.

Британский прокурор Джефри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, сказал в интервью Би-би-си, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в ходе войны в Украине.

Американское издание Axios со ссылкой на свои источники утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху просил Киев проголосовать в ООН против резолюции о палестинских территориях. В ответ, как пишет издание, украинский президент Владимир Зеленский спросил Нетаньяху, готов ли Израиль предоставить Украине средства ПВО. Не получив положительного ответа, Зеленский отказался голосовать против резолюции.

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