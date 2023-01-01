Главный тренер сборной Эстонии до 20 лет, сыгравший за Россию на трех ЧМ: хоккей в Эстонии не очень профессиональный

„Они наши ведущие игроки, и очень хорошие хоккеисты. Верю, что в апреле они также попадут в главную сборную страны. Они хоть и близнецы, но разные по характеру“, — рассказал Барков. Если Эрик, капитан молодежной сборной до 20 лет, играет в атаке, то Марек на фланге. „Эрик — полноценный командный игрок. Он строит игру, защищается и играет во всех зонах, а также очень дружелюбен в раздевалке. Марек это бомбардир, другие ему не нужны. Он кричит на своих защитников, почему они не пасуются, но он умеет забрасывать шайбы. Такой характер тоже нужен“.

Барков приехал в Эстонию, благодаря Юри Рооба (отец Роберта Рообы), который является менеджером эстонской хоккейной сборной. „Это весело. Мне интересен юношеский хоккей, и приятно видеть, как игроки развиваются с каждым днем“, — сказал Барков. „Конечно уровень не сопоставим с Финляндией, но все еще есть много игроков, которые хотят стать профессионалами. Они, вероятно, не попадут в НХЛ, но, например, пара игроков может пробиться в финскую лигу“.

Финская газета Ilta-Sanomat приехала в гости к тренеру в Таллинн. „Я постоянно путешествую по миру“, — отметил Барков, у которого один сын Юра живет в Таиланде, а другой сын Александр Барков-младший — капитан и суперзвезда клуба НХЛ „Пантерз“ во Флориде, сам он работает в Эстонии, но в последние 30 лет жил в Финляндии.

Родившийся в Новосибирске, Александр Барков-старший — легенда финской хоккейной лиги, с 1994 по 2004 года он отыграл 518 игр в финском чемпионате и набрал 416 (135+281) очков. В 2003 году он выиграл чемпионат Финляндии в составе „Таппара“. После окончания профессиональной карьеры игрока, он работал ассистентом тренера и главным тренером в „Таппара“, „Магнитогорском Металлурге“, казанском „Ак Барсе“, хабаровском „Амуре“, молодежной сборной Китая и Финляндии, в китайский клубах и в тольяттинской „Ладе“, а в настоящее время работает тренером сборной Эстонии до 20 лет.

Молодежная сборная Эстонии до 20 лет заняла четвертое место на прошедшем ЧМ (группа B Дивизиона I), опередив Южную Корею.

„Хоккей в Эстонии не очень профессионален“, — резюмировал Барков. Хотя молодые игроки мечтают достичь многого, реальность очень сурова. „Есть игроки, у которых есть потенциал, но они не хотят становиться профессиональными хоккеистами, потому что надо на что-то жить и откуда-то брать деньги. Хоккей в Эстонии не бизнес, а просто хобби. Лишь несколько отдельных игроков пытаются зарабатывать деньги, играя в Латвии и Польше“.

Однако он отметил, что прогресс все же есть. „Хоккейные менеджеры говорят, что нужно все время двигаться дальше. Мыслей много. В этом сезоне была идея о создании эстонской команды, которая бы выступала в финском чемпионате“, — вспоминает тренер, но идея так и не была реализована.

Барков-старший прожил в Финляндии почти 30 лет и его сын (27 лет) — один из звездных игроков хоккейной сборной Финляндии, которому также принадлежит доля в клубе „Таппара“. Однако у отца, в отличие от звездного сына, в кармане российский паспорт.

„Когда я играл, у меня не было времени на языковые сертификаты и тому подобное. Жена посещала различные курсы и получила гражданство. Мальчикам также было легко получить финский паспорт. После окончания карьеры я сдал нужные тесты и подал все документы. Позвонили, сказали, что паспорт в процессе и нужна только справка о зарплате. Но потом я уехал в Магнитогорск, чтобы стать тренером“, — вспоминает тот период Барков, у которого просрочен паспорт и который живет в Финляндии с постоянным видом на жительство.

Разумеется тренера, который представлял Россию на чемпионатах мира 1992, 1997 и 1999 годов, спросили и о войне в Украине. „Я не хочу слишком углубляться в эту тему, но я против любой войн. Это плохо. Я хочу лучшего для мира. Задача политиков - решать эти проблемы“, — добавил он.