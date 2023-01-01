Главный тренер сборной Эстонии до 20 лет, сыгравший за Россию на трех ЧМ: хоккей в Эстонии не очень профессиональный
Финская газета Ilta-Sanomat взяла интервью у главного тренер молодежной сборной Эстонии по хоккею до 20 лет Александра Баркова.
Родившийся в Новосибирске, Александр Барков-старший — легенда финской хоккейной лиги, с 1994 по 2004 года он отыграл 518 игр в финском чемпионате и набрал 416 (135+281) очков. В 2003 году он выиграл чемпионат Финляндии в составе „Таппара“. После окончания профессиональной карьеры игрока, он работал ассистентом тренера и главным тренером в „Таппара“, „Магнитогорском Металлурге“, казанском „Ак Барсе“, хабаровском „Амуре“, молодежной сборной Китая и Финляндии, в китайский клубах и в тольяттинской „Ладе“, а в настоящее время работает тренером сборной Эстонии до 20 лет.
Финская газета Ilta-Sanomat приехала в гости к тренеру в Таллинн. „Я постоянно путешествую по миру“, — отметил Барков, у которого один сын Юра живет в Таиланде, а другой сын Александр Барков-младший — капитан и суперзвезда клуба НХЛ „Пантерз“ во Флориде, сам он работает в Эстонии, но в последние 30 лет жил в Финляндии.
Барков приехал в Эстонию, благодаря Юри Рооба (отец Роберта Рообы), который является менеджером эстонской хоккейной сборной. „Это весело. Мне интересен юношеский хоккей, и приятно видеть, как игроки развиваются с каждым днем“, — сказал Барков. „Конечно уровень не сопоставим с Финляндией, но все еще есть много игроков, которые хотят стать профессионалами. Они, вероятно, не попадут в НХЛ, но, например, пара игроков может пробиться в финскую лигу“.
Среди эстонских талантов Барков выделяет 18-летних близнецов Марека и Эрика Починок, которые выступают за молодежную финскую команду „Ваасан Спорт“ до 20 лет.
„Они наши ведущие игроки, и очень хорошие хоккеисты. Верю, что в апреле они также попадут в главную сборную страны. Они хоть и близнецы, но разные по характеру“, — рассказал Барков. Если Эрик, капитан молодежной сборной до 20 лет, играет в атаке, то Марек на фланге. „Эрик — полноценный командный игрок. Он строит игру, защищается и играет во всех зонах, а также очень дружелюбен в раздевалке. Марек это бомбардир, другие ему не нужны. Он кричит на своих защитников, почему они не пасуются, но он умеет забрасывать шайбы. Такой характер тоже нужен“.
Молодежная сборная Эстонии до 20 лет заняла четвертое место на прошедшем ЧМ (группа B Дивизиона I), опередив Южную Корею.
„Хоккей в Эстонии не очень профессионален“, — резюмировал Барков. Хотя молодые игроки мечтают достичь многого, реальность очень сурова. „Есть игроки, у которых есть потенциал, но они не хотят становиться профессиональными хоккеистами, потому что надо на что-то жить и откуда-то брать деньги. Хоккей в Эстонии не бизнес, а просто хобби. Лишь несколько отдельных игроков пытаются зарабатывать деньги, играя в Латвии и Польше“.
Однако он отметил, что прогресс все же есть. „Хоккейные менеджеры говорят, что нужно все время двигаться дальше. Мыслей много. В этом сезоне была идея о создании эстонской команды, которая бы выступала в финском чемпионате“, — вспоминает тренер, но идея так и не была реализована.
Барков-старший прожил в Финляндии почти 30 лет и его сын (27 лет) — один из звездных игроков хоккейной сборной Финляндии, которому также принадлежит доля в клубе „Таппара“. Однако у отца, в отличие от звездного сына, в кармане российский паспорт.
„Когда я играл, у меня не было времени на языковые сертификаты и тому подобное. Жена посещала различные курсы и получила гражданство. Мальчикам также было легко получить финский паспорт. После окончания карьеры я сдал нужные тесты и подал все документы. Позвонили, сказали, что паспорт в процессе и нужна только справка о зарплате. Но потом я уехал в Магнитогорск, чтобы стать тренером“, — вспоминает тот период Барков, у которого просрочен паспорт и который живет в Финляндии с постоянным видом на жительство.
Разумеется тренера, который представлял Россию на чемпионатах мира 1992, 1997 и 1999 годов, спросили и о войне в Украине. „Я не хочу слишком углубляться в эту тему, но я против любой войн. Это плохо. Я хочу лучшего для мира. Задача политиков - решать эти проблемы“, — добавил он.