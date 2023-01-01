Экс-игрок сборной Эстонии возглавил „Нарва Транс“

„Благодарен клубу „Нарва Транс“ за предоставленную возможность. Со своей стороны приложу максимальные усилия, чтобы выполнить поставленные задачи.

Подробно цели на сезон мы с президентом пока не обсуждали. На первом плане сейчас комплектование команды, чтобы к сезону подойти достаточно боеспособным коллективом, который готов у любой команды забирать очки“, - прокомментировал назначение Сергей Терехов на официальном сайте клуба.

В период с 1997 по 2007 года Терехов отыграл за сборную Эстонии 94 матча на позиции полузащитника и забил 5 мячей. Последние годы игровой карьеры Сергея были связаны с „Нымме Калью“, там же после завершения карьеры он стал спортивным директором, а потом и главным тренером. С 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в „Нымме Калью“, а в позапрошлом и прошлом сезоне на этой же должности работал в таллиннском „Легионе“.

В минувшем сезоне „Транс“, под руководством российско-финского тренера Алексея Еременко, который по семейным обстоятельствам покинул клуб за тур до конца прошлого сезона, занял седьмое место в чемпионате Эстонии.

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