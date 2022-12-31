За рубежом
31.12.2022, 18:50

„Террор вам никто не простит“. Зеленский записал обращение в связи с обстрелом Украины в канун Нового года

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Volodymyr Zelensky During His Daily Address To The Ukrainian People
Volodymyr Zelensky During His Daily Address To The Ukrainian People
ФОТО: Adrien Fillon | ZUMAPRESS.com

Президент Украины заявил, что сегодняшняя российская атака — это не итог года, а „итог судьбы самой России“, передает „Медуза“.

„Несколько волн ракетных ударов в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали нелюди, и нелюди проиграют. Мы это с вами знаем“, — добавил Зеленский.

Он обратился к жителям России на русском языке (вероятно, комментируя новогоднее обращение Владимира Путина): „Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он — впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит“.

В конце Зеленский поблагодарил военнослужащих Украины и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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