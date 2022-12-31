Эстонские лыжники неудачно стартовали на лыжной многодневке „Тур де Ски“

Двум эстонским лыжникам, участвующим в спринте, сегодня в топ-30 попасть не удалось. Мартин Химма ограничился 58-м местом в квалификации, уступив норвежцу Йоханнесу Клэбо (2.54.05), показавшему лучшее время на 14,12 секунды.

Хенри Роос занял 88-е место (+22,99). Всего в спринте приняло участие 99 человек.

В финальном забеге спринта свободным стилем у мужчин победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо (3.00,98), опередивший на финишной прямой итальянца Федерико Пеллегрино (+0,18 секунды). Третье место у норвежца Синдре Бьёрнестад Скар (+2,19 секунды).

Швейцарская лыжница Надин Фендрих (3.23,56) выиграла спринт свободным стилем на первом этапе многодневки „Тур де Ски“. Второе место у шведской лыжницы Майя Далквист (+0,47), а третьей стала норвежская лыжница Лотта Венг (+0,62).