ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (310-й день) | Украина получила из Польши новую партию Starlink, Россия сократила число самолетов на аэродроме Энгельс после атак

В Украине числятся пропавшими без вести 15 тысяч человек, в том числе много гражданских лиц. Такие данные советник президента Украины Алена Вербицкая привела в интервью группе изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland. По ее словам, Россия подтвердила, что у нее в плену находятся 3392 украинских военных, однако судьба многих тысяч украинцев остается неизвестной. „Мы не знаем, что с ними. Находятся ли они также в российском плену, были ли вывезены с оккупированных Россией территорий или, может быть, давно убиты? Эта неопределенность особенно страшна для родственников“, - объясняет Вербицкая, которая также является уполномоченным президента Зеленского по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

В ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали дронами Киев и Киевскую область. Об активизации систем ПВО сообщили городская администрация украинской столицы, а также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В ночь на 30 декабря над Украиной были уничтожены в общей сложности 16 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, летевших с юго-восточного и северного направлений. „Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра“, - сообщили Воздушные Силы ВСУ. В сообщении подчеркивается, что беспилотники были сбиты „силами и средствами воздушных командований „Восток“ и „Центр“, а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины“.

Из-за значительных сетевых повреждений в ходе десятой массированной российской ракетной атаки НЭК „Укрэнерго“ констатирует сложности с доставкой электроэнергии в шести областях страны: Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской. Об этом утром в пятницу председатель правления компании Владимир Кудрицкий рассказал в эфире национального телемарафона.