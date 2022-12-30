ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (310-й день) | Украина получила из Польши новую партию Starlink, Россия сократила число самолетов на аэродроме Энгельс после атак
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Украине числятся пропавшими без вести 15 тысяч человек, в том числе много гражданских лиц. Такие данные советник президента Украины Алена Вербицкая привела в интервью группе изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland. По ее словам, Россия подтвердила, что у нее в плену находятся 3392 украинских военных, однако судьба многих тысяч украинцев остается неизвестной. „Мы не знаем, что с ними. Находятся ли они также в российском плену, были ли вывезены с оккупированных Россией территорий или, может быть, давно убиты? Эта неопределенность особенно страшна для родственников“, - объясняет Вербицкая, которая также является уполномоченным президента Зеленского по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
В ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали дронами Киев и Киевскую область. Об активизации систем ПВО сообщили городская администрация украинской столицы, а также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В ночь на 30 декабря над Украиной были уничтожены в общей сложности 16 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, летевших с юго-восточного и северного направлений. „Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра“, - сообщили Воздушные Силы ВСУ. В сообщении подчеркивается, что беспилотники были сбиты „силами и средствами воздушных командований „Восток“ и „Центр“, а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины“.
Из-за значительных сетевых повреждений в ходе десятой массированной российской ракетной атаки НЭК „Укрэнерго“ констатирует сложности с доставкой электроэнергии в шести областях страны: Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской. Об этом утром в пятницу председатель правления компании Владимир Кудрицкий рассказал в эфире национального телемарафона.
„Повторяющиеся украинские удары по легитимным военным целям в глубоком тылу России демонстрируют неэффективность российской системы ПВО в отношении дронов“, - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом авторы сводки напоминают, что атака украинского боевого беспилотника на военный аэродром в Энгельсе 29 декабря произошла спустя всего три дня после появления сообщений Минобороны РФ о гибели трех российских военных после атаки украинского дрона на тот же аэродром 26 декабря. Повторные удары по аэродрому в Энгельсе, вероятно, усилят критику военных блогеров, утверждающих, что Россия не может защитить свою территорию от украинских ударов, считают в ISW.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников продолжать поставлять оружие Украине. „Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру“, - заявил Столтенберг в интервью агентству dpa. По его словам, необходимо сделать так, чтобы президент России Владимир Путин понял, что он не сумеет установить контроль над Украиной. Это откроет путь для мирного решения путем переговоров, которое гарантировало бы выживание Украины как независимого демократического государства, добавил генсек НАТО. Он также дал понять, что считает украинские атаки на военные цели в России вполне законными. „Каждая страна имеет право защищаться. Украина тоже“, - указал Йенс Столтенберг.
Командование Западной группой войск РФ в Украине, вероятно, переймет генерал-лейтенант Евгений Никифоров, заменив на этом посту генерал-полковника Сергея Кузовлева, говорится в очередной сводки министерства обороны Великобритании. Перед этой группой почти наверняка стоит задача удержать территорию Луганской области в районе городов Кременная и Сватово, отмечается далее.
Никифоров станет по меньшей мере четвертым командующим группой с момента российского вторжения, подчеркивает британское Минобороны. В первые недели войны Никифоров в качестве начальника штаба Восточной группы войск активно участвовал в планировании попытки этой группы и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, указывает Лондон. По его мнению, текучка высокопоставленных офицеров может указывать на внутренние разногласия в министерстве обороны РФ касательно будущего ведения войны.
В Черниговской области обстрелян город Семеновка, сообщил днем в пятницу заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Как минимум один человек погиб, в городе пропала электроэнергия, добавил он.
Шебекинский городской округ Белгородской области попал под обстрел, заявил днем в пятницу губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, один снаряд попал на территорию промышленного предприятия.
Россия после атак беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром Энгельс в Саратовской области существенно сократила количество боевых самолетов на этом объекте, пишет интернет-издание The Drive, проанализировав спутниковые снимки. Так, на фотографиях от 29 декабря на аэродроме видны лишь 11 бомбардировщиков, в то время как 29 ноября спутники зафиксировали наличие 26 машин. В то же время на снимках отсутствуют явные повреждения после атак дронов 26 и 29 декабря, указывают журналисты.
В российском плену сейчас находятся 3392 украинских военнослужащих, еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Такие данные уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая привела изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Мы не знаем, что с ними (пропавшими без вести. - Ред.) произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников, - подчеркнула Вербицкая. По ее словам Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле села Кистер Погарского района. По его словам, пострадавших нет, в результате обстрела повреждено электроснабжение населенного пункта.
В Краматорске Донецкой области демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. „Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь“, - объяснил мэр города Александр Гончаренко. „Здесь место для своих героев, своей культуры и истории“, - добавил он.