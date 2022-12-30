Правда, провокация или шутка? Одна фирма собирается производить колбасу из выращенных в Эстонии... собак!

Продукты из собачьего мяса - это реальность или какая-то своеобразная шутка?

Мы действительно скоро начнем производить стопроцентно органическое собачье мясо. Создавая свои аккаунты в социальных сетях, мы и не ожидали, что эта идея будет пользоваться такой большой популярностью. Надеемся, что эти продукты можно будет приобрести уже в начале следующего года. Хотите, мы отправим вам бесплатный набор?

Прежде всего, я хочу, чтобы вы рассказали, как все обстоит на самом деле. Так как на вас обратили внимание зоозащитники, я считаю своим долгом задать эти вопросы.

Мы - настоящая компания. В начале 2023 года мы выпустим на рынок два продукта, изготовленных из органического мяса собак.

Вы не боитесь негодования общественности?

Если бы вы сами жили в Азии, вам бы не показалось, что есть собаку менее странно, чем, например, корову или свинью.