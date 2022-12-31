Департамент изъял у владельца 10 овец: „Это было неизбежно“

В Сельскохозяйственный и продовольственный департамент поступило сообщение, что владелец овец не заботится о животных, сообщил Владимир Вахесаар, возглавляющий Северный регион департамента. „Нам поступило сообщение, что овцы длительное время находятся без присмотра. Мы проверили ситуацию“, - сказал он.

„В ходе проверки было установлено, что у овец отсутствовала питьевая вода и корм, не имелось соответствующего требованиям укрытия. На участке было три рулона прессованного сена, но рулоны не были развязаны. Поэтому на основании Закона о защите животных было принято решение изъять животных. Это был неизбежно, так как жизни животных, если бы они остались у владельца, угрожала опасность“, - пояснил Вахесаар. Осмотревший овец ветеринар констатировал, что животные страдали от недоедания, паразитов и свалявшейся шерсти, которую не стригли несколько лет.

В большинстве случаев решение об изъятии животных принимается, когда становится очевидным, что владелец животных не удовлетворяет их базовые потребности, не обеспечивает их чистой питьевой водой, ветеринарный (и другой) уход или животные не имеют возможности достаточно двигаться.

Изъятие животных является крайней мерой, которая принимается только в том случае, если жизни или здоровью животных угрожает опасность, и поэтому их нельзя оставить владельцу.