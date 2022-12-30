В каких ресторанах Таллинна лучше всего провожать старый год?

Меню огромное, и есть варианты на любой вкус. Первые блюда (в Италии это не супы, а то, что подается перед основной едой) - паста, ризотто, лазанья, ньоки, тальятелле. Множество антипасти (закуски), 9 мясных позиций, 7 рыбных, 12 видов пиццы, ну и конечно десерты. Я большая поклонница ризотто, поэтому не могла сдержаться, чтобы не заказать. Ризотто с крошкой миндаля и копченной курицей стоило 13 евро и это было восхитительным!

В этот уютный итальянский ресторанчик в Старом городе я попала в самом начале своего пребывания в Таллинне. Тогда меня привела туда украинка, которая уже много лет живет в Эстонии. Она тогда не сказала, что это одно из лучших заведений здесь. Наверное, потому что знак качества ресторана определяется не словами. Там было настолько атмосферно и уютно, что я долго вспоминала наш ужин, но не могла вспомнить название заведения. И только спустя время, поняла, что это был тот знаменитый Контровенто. Накануне Рождества теперь уже я привела туда своих знакомых украинцев и мы чудесно провели время за бокалом вина у наряженной елочки. В первом нижнем зале Контровенто находится камин и весной я даже его не заметила, а сейчас он бросается в глаза и хочется конечно же сесть возле него и погреться! Но это будет непросто, придется заранее забронировать место – здесь всегда много гостей и даже на верхнем этаже не всегда найдется столик.

Новогодние праздники и не только – это всегда повод пойти в ресторан. И делаем мы это не спонтанно. Как правило, заранее выбираем место, где бы мы чувствовали себя уютно и конечно же, смогли вкусно поесть. Знаю, что многие просматривают в интернете рекомендации, которые помогают определиться с выбором достойного заведения. На самом деле, если вы загуглите, выпадет целый список таллиннских ресторанов, которые в саму новогоднюю ночь ждут гостей и устраивают для них праздничную программу. Мой блог не об этих местах, а о тех, где очень вкусно и где была создана по-настоящему новогодняя атмосфера.

RADO (Vene 7)

В ноябре этот ресторан вошел в список тор-5 ресторанов Старого города, отмеченных Мишлен. Это заведение мне рекомендовал эстонец, и когда я туда пришла, убедилась, что именно местные очень любят это место, и неспроста. Заведение очень стильное, его пространство разделено на два этажа — первый более оживленный, а цокольный — более интимный, поэтому если хотите уединиться – вам туда. Я выбрала место у окошка – мне нравится, когда можно неспешно наслаждаться едой и наблюдать за людьми на улице. А еще любовалась красивой елочкой, которая была прямо у меня перед глазами. Настоящий предрождественский обед получился. Меню в RADO лаконичное, но вы точно найдете что-то для себя. Есть и ризотто, и рыба, и мясо, и птица. Я заказала печень ягненка на подушке из картфельного пюре. Такое блюдо обойдется вам в 17 евро. Я люблю печень, но чаще готовлю телячью или говяжью. В ресторанах редко встречала печень ягненка, поэтому решила попробовать и скажу вам – это было мега вкусно!! Поинтересовалась, чем будут угощать в рождественскую и новогоднюю ночь и оказалось, что нужно писать непосредственно хозяевам заведения – Rado и Triinu. Это очень круто, когда ты делаешь заказ, непосредственно обращаясь к самим хозяевам заведения. Думаю, поэтому в ресторане такая задушевная атмосфера и всегда людно.

ARGENTINA (Tartu mnt 80)

Этот ресторан – моя особая любовь. Когда впервые пришла сюда летом, сразу поняла – это место, в которое хочется возвращаться. Огромное пространство, высокие потолки, современный дизайн, при этом нет ощущения пафоса и гламура. А еще запах вкусной еды просто сводит с ума, как только переступаешь порог Аргентины. Здесь царит любовь и страсть к мясу на гриле. Сами рестораторы говорят, что их ресторан это - un amor y pasión por el asado. Asado — это эмоция, история о счастье, страсти и любви — точно так же, как и аргентинское танго, которое танцуют на ночных улицах Буэнос-Айреса.

Меню Аргентины включает в себя целый комплекс вкусов, в основе которых лежит качественная говядина. Мясо попадает на ресторанную кухню с лучших ферм Аргентины, Бразилии, Уругвая и Австралии. Поэтому заказывать здесь конечно же нужно стейки, что мы с подругой и сделали. Говорят, что лучших в Таллинне не сыскать, и я убедилась, что это абсолютная правда! Мы заказали стейк Филе Миньон (31 евро) и гранд-стейк Тендерлойн (39 евро). Но кроме стейков в меню гриль есть: телячьи и свиные ребрышки, антрекот из говядины, каре ягненка, говяжий язык и печень, утиная грудка-гриль и много другой вкусноты. Кстати, в цену каждого блюда на гриле входит один гарнир и соус на выбор. Я взяли кукурузу на гриле и овощной салат. Ну что вам сказать – мясо таяло во рту. Для любителей мяса – это просто райское наслаждение. Но, если вы вдруг не едите мясо, и вас занесло в Аргентину – не печальтесь, для ценителей рыбы здесь тоже найдется чем полакомиться. Филе лосося (23 евро), стейк из тунца (26 евро), осьминог с томатной сальсой (29 евро) и жареные королевские креветки (19 евро) – уверена, они тоже вас порадуют. Мы, например, взяли тартар из тунца (14 евро) и это было божественно. Кстати, на новогоднюю ночь столики уже почти все забронированы, поэтому если хотите „страсти и любви“ - поспешите!

Надеюсь, вы воспользуйтесь моими рекомендациями, потому что они актуальны не только в новогоднюю ночь, а в любое время суток и года. Туда, где вкусно и атмосферно, где заботятся о каждом клиенте и держат марку, хочется возвращаться всегда! Вкусного и счастливого вам Нового 2023 года!