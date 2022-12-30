МНЕНИЕ | Тотальная поддержка Путина и войны - миф. Мы обязаны противостоять этому злу(10)
Любовь Соболь, российский политический и общественный деятель, член правления партии „Россия будущего“ подвела итоги уходящего года.
Помню, как в прошлом году в это же время записывала предновогодний ролик. Вспоминала уходящий 2021; он казался очень сложным. И он действительно был таким. Тем не менее я старалась с оптимизмом смотреть в наступающий 2022.
Но я, как и вы, не могла представить, что новый год и новая реальность начнёт свой страшный отсчёт не с 1 января, а с 24 февраля.
Война. Все события уходящего года меркнут на её кровавом фоне.
2022 — самый страшный и самый позорный год в истории современной России. Это больно признавать, но более трёхсот дней граждане моей страны убивают людей на территории другого государства. Более трёхсот дней российские ракеты бьют по украинским городам и населённым пунктам. Более трёхсот дней Россия терроризирует Украину и её граждан.
С самого начала войны команда „Навальный LIVE“ освещала события в Украине. Мы вели трансляции, разговаривали с экспертами, давали передовые сводки. Первые дни войны прошли как в тумане: разум отказывался верить в происходящее. Наша команда вела многочасовые трансляции, пребывая в состоянии коллективного шока. Мы рассказывали в первую очередь россиянам, что путинская война преступна, что ей нет оправдания. Мы боролись и продолжаем бороться за умы соотечественников, отравленных пропагандой войны и ненависти.
Раньше, каким бы сложным ни казался год уходящий, мы всё же входили в новый с ощущением радости и надежды. С предвкушением волшебства. Тем и прекрасны новогодние ритуалы. Казалось, что никакому Путину этого не отнять. Но в 2022 этому злобному закомплексованному ничтожеству захотелось лишить нас и этого — веры в добро и в завтрашний день. Кремлёвский Гринч решил украсть не только Рождество и Новый год, но и наше с вами будущее.
Да, этот злодей прибрал всю власть к своим рукам. Его прислуга умеет оболванивать, запугивать, мстить. Так было и раньше. Теперь же зло, поверив в свою исключительность и безнаказанность, бросило вызов всему живому. От этого зла уже не скрыться. Оно приходит в каждую семью, в каждую душу и требует поддерживать чудовищную войну, требует оправдывать смерти невинных людей, требует отдавать за него свои жизни. Так зло плодит зло.
Мы обязаны противостоять этому злу. У нас нет другого выбора. Путинский режим хочет казаться всесильным, но это не так. Героическое сопротивление украинцев, которые борются за свою землю и свободу, показывает, как Путин просчитался. Он никакой не исключительный баловень судьбы. Он всего лишь мелкий злодей, которого власть свела с ума, в окружении таких же моральных уродцев, как и он.
Как сопротивляться путинскому режиму в России, если порой кажется, что все вокруг поддерживают войну? Важно помнить, что это не так. Тотальная поддержка Путина и войны — это миф, на укрепление которого работает пропаганда. Ее основная цель сегодня — создать видимость всеобщего единения. Но независимые опросы показывают, что поддержка войны среди россиян падает, особенно после мобилизации.
Да, в своё время мы все недооценили мощь пропаганды. Но и она не всесильна. Ни Симоньян, ни Соловьёв не смогут вернуть в российские семьи десятки тысяч солдат, погибших за дворцы Путина и его друзей. Это отрезвление неизбежно. Именно поэтому важно, вглядываясь в контуры будущего, и в том числе наступающего 2023 года, не опускать руки. Поверьте, вы ещё скажете свое слово. У нас еще будет исторический шанс вытащить Россию из того морока, в котором страна очутилась в уходящем 2022 году.
Новый год — это всегда поздравления и пожелания. Я ограничусь пожеланиями. Друзья. Я желаю всем, чтобы эта страшная война закончилась, чтобы перестали умирать люди. Это главное. Я желаю вам сохранять веру в добро, в будущее. Я желаю вам не соучаствовать в зле. Не совершать поступков, за которые потом будет стыдно. Не плодите зло, не помогайте ему. И ещё. Не поддавайтесь апатии. Находите в себе силы и возможности бороться с той несправедливостью, которая творится вокруг. Я желаю, чтобы 2023 год прошёл так, чтобы при встрече 2024 года наряду с пожеланиями еще громче звучали поздравления. Мира вашим семьям. С Новым годом.