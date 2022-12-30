МНЕНИЕ | Тотальная поддержка Путина и войны - миф. Мы обязаны противостоять этому злу

Помню, как в прошлом году в это же время записывала предновогодний ролик. Вспоминала уходящий 2021; он казался очень сложным. И он действительно был таким. Тем не менее я старалась с оптимизмом смотреть в наступающий 2022.

Но я, как и вы, не могла представить, что новый год и новая реальность начнёт свой страшный отсчёт не с 1 января, а с 24 февраля.

Война. Все события уходящего года меркнут на её кровавом фоне.

2022 — самый страшный и самый позорный год в истории современной России. Это больно признавать, но более трёхсот дней граждане моей страны убивают людей на территории другого государства. Более трёхсот дней российские ракеты бьют по украинским городам и населённым пунктам. Более трёхсот дней Россия терроризирует Украину и её граждан.

С самого начала войны команда „Навальный LIVE“ освещала события в Украине. Мы вели трансляции, разговаривали с экспертами, давали передовые сводки. Первые дни войны прошли как в тумане: разум отказывался верить в происходящее. Наша команда вела многочасовые трансляции, пребывая в состоянии коллективного шока. Мы рассказывали в первую очередь россиянам, что путинская война преступна, что ей нет оправдания. Мы боролись и продолжаем бороться за умы соотечественников, отравленных пропагандой войны и ненависти.

Раньше, каким бы сложным ни казался год уходящий, мы всё же входили в новый с ощущением радости и надежды. С предвкушением волшебства. Тем и прекрасны новогодние ритуалы. Казалось, что никакому Путину этого не отнять. Но в 2022 этому злобному закомплексованному ничтожеству захотелось лишить нас и этого — веры в добро и в завтрашний день. Кремлёвский Гринч решил украсть не только Рождество и Новый год, но и наше с вами будущее.