Путин поздравил с Новым годом иностранных лидеров. В Европе поздравления получили только трое

„Медуза“ пишет, что в общей сложности Путин поздравил 22 лидеров, в том числе руководителей частично признанных Абхазии и Южной Осетии. В Европе поздравления были направлены лишь президенту Сербии Александру Вучичу, премьеру Венгрии Виктору Орбану и Александру Лукашенко.

В числе других адресатов Путина — глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Наренда Моди, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Сирии Башар Асад. Лидера КНДР Ким Чен Ына Путин не поздравил.

Также на сайте Кремля отдельно отмечается, что Путин поздравил некоторых бывших лидеров иностранных государств — Сильвио Берлускони, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не будет поздравлять лидеров „недружественных стран“, так как с ними „фактически нет контактов“.

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