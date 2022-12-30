Литовские аптеки наказаны штрафом в 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства

Сеть Eurovaistine была наказана штрафом в размере 27,5 млн евро, Gintarine Vaistine - 16,7 млн евро, Tamro - 9,2 млн, Benu - 7,7 млн, EVD - 2,7 млн, EVRC - 1,27 млн, Limedika - 7,4 млн, Siromed Pharma - 11,2 тыс евро, Литовская ассоциация аптек - 7,4 тыс. евро.

Штрафы назначены за нарушения Закона о конкуренции и Договора о функционировании Европейского Союза. Как говорится в сообщении, в 2017 году при посредничестве ассоциации, компании согласовали представленные Министерству здравоохранения наценки на компенсируемые лекарства, якобы обоснованные на затратах их деятельности. Позднее конкуренты вместе подготовили прототип аптечного документа, который якобы должен был доказать, что только при установлении таких наценок компании смогут остаться на рынке.

По данным следствия, согласованные наценки были призваны не только покрыть затраты, но и обеспечить дополнительные прибыли. Об этом свидетельствует и внутренняя переписка компаний, из которой следует, что при установлении наценок важен даже и один цен, который в год дает 90 тыс. евро доходов. Такие наценки, утвержденные указом министра здравоохранения, вступили в силу в июле 2018 года и действуют до сих пор.

Ассоциация аптек Литвы (ААП) заявила, что решение Совета по конкуренции наказать аптеки почти 73 млн евро за соглашение о наценках евро является необоснованным и будет обжаловано в суде.

„Решение Совета по конкуренции (...) абсолютно необоснованно. В 2017 году ААЛ, которая в обычном порядке легально участвовала в законотворческих процессах, не заключала никаких незаконных соглашений с членами ассоциации и не нарушала закон о конкуренции“, - заявила в пресс-релизе председатель ассоциации Кристина Неманюте-Гаге. Она отметила что считает решение совета выходящим за рамки правового регулирования Литвы и Европейского Союза, поэтому оно будет обжаловано в суде. Она также отрицала, что ААП и ее члены заключили незаконное соглашение в 2017 году, чтобы косвенно установить новые наценки на компенсируемые лекарства и тем самым ограничить конкуренцию.



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