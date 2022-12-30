Минобороны Беларуси назвало две версии падения ракеты в Брестской области

Как отмечалось ранее военным ведомством, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины.

Как утверждали белорусские военные, ракета С-300, запущенная с территории Украины, упала в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области утром 29 декабря. В это же время российские военные вели массированный обстрел территории Украины.

Из-за инцидента посла Украины вызвали в МИД Беларуси. Украина выразила готовность расследовать инцидент. „Украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси“, — заявили в Минобороны Украины.

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