Реакция футбольного мира на смерть Пеле: король футбола ушел от нас, но память о нем будет жить вечно

Четверг — черный день для всех поклонников футбола. Умер легендарный Пеле, и весь мир скорбит потере Короля футбола. В том числе звездные футболисты прошлого и настоящего.

„Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, Король“, — написала звезда французской сборной Килиан Мбаппе.

„Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого „прощай“ вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.

Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле“, — написал в свою очередь звездный португальский игрок Криштиану Роналду.

„Покойся с миром, Пеле“, — короткое признание Лео Месси от лучшего к лучшему.

„До Пеле 10 было просто числом“. Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю. Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!“, — написал Неймар, главная звезда Бразилии на данный момент.

Среди прочих свои соболезнования выразили легенды английского футбола Майкл Оуэн и Гэри Линекер.

„Печальный день для футбола во всём мире. Бразильская легенда и трёхкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет. Покойся с миром, Эдсон Арантис ду Насименто“, — написал Майкл Оуэн в своих соцсетях.

„Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные.