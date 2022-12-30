ОТ РЕДАКЦИИ | Прощай, многоликий Эдгар!

Когда в 2015 году во время своего путешествия в Таиланд Эдгар Сависаар тяжело заболел и перенес сложную операцию, редакции некоторых изданий не поверили, что он сможет выкарабкаться и заранее заготовили передовицы и некрологи. Но Сависаар справился, показав себя настоящим бойцом, и вернулся, хотя многие этого не ожидали. И в политике у него была репутация бойца, он хотел выглядеть таковым перед своими избирателями и для одной из предвыборных реклам позировал в бойцовских перчатках.

Как политика Сависаара сложно с кем-либо сравнить. Его соратники нередко сравнивали его с Константином Пятсом, но если разобраться, окажется, что различий между двумя этими государственными мужами больше чем сходства. Ряд черт его политического характера и деятельности в конце 1980-х и особенно в 1990-1991 имеют сходство с Борисом Ельциным, но сделать из этого вывод, что Сависаар - это эстонский Ельцин, конечно, нельзя. Последние 10 лет его политической карьеры и его эксцентричное поведение (например, он снял за счет налогоплательщиков сериал о самом себе) сделали его похожим на диктаторов „банановых республик“ вроде Муамара Каддафи, но все-таки это был политический и медийный образ, а не его собственная личность.

В карьере и в жизни Сависаара были разные периоды. Как основатель Народного фронта и премьер-министр он имеет большие заслуги в том, что Эстония снова обрела незвисимость, и что процесс этот прошел бескровно. Важную роль он сыграл в эстонской политике в период с 1991 по 2015 год, несмотря на то, что ему самому наверняка многое не нравилось. Сависаар очень беспокоился о том, каким он войдет в эстонскую историю, и именно поэтому старательно писал книги о своей политической роли, начиная с 1990х годов, именно поэтому, будучи мэром Таллинна, он основал на площади Вабадузе музей Народного фронта. Сависаар стремился увековечить память о себе как о лидере, чья деятельность принесла Эстонии свободу.

Когда-нибудь историки начнут осмысливать и оценивать роль Эдгара Сависаара в эстонской истории. И, скорее всего, придут к согласию, что у него, как у всякого талантливого политика, было много лиц. Как политик и как человек он был противоречивым, но в период восстановления независимости Эстонии он сыграл большую роль и за это стоит его поблагодарить. Прощай, многоликий Эдгар, тебя не забудут в Эстонии!