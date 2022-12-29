Ушел из жизни легендарный Пеле

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

В финальных турнирах ЧМ он провел в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе 3 – в победных финалах.

Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром.

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский „Сантос“, с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский „Нью-Йорк Космос“.

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК, напоминает sports.ru.