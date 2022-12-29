Кадыров: я гражданин России, у меня есть право баллотироваться в президенты(2)
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время пресс-конференции по итогам года заявил, что никогда не будет баллотироваться на пост президента России, в то же время отметив, что он имеет на это полное право, пишет „Медуза“.
Кадыров — о выборах президента России: Я имею право баллотироваться
„Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно“, — цитирует РИА Новости слова Кадырова.
„Но я никогда не буду этого делать“, — добавил глава Чечни, пояснив, что после такого руководителя, как Владимир Путин, управлять страной будет практически невозможно.
После начала полномасштабной войны России с Украиной глава Чечни Рамзан Кадыров занял крайне провоенную позицию. Он с первых дней боевых действий постоянно комментирует ситуацию на фронте и публикует фотографии чеченских военнослужащих.
Кадыров активно критикует Минобороны РФ. В частности, он обвинял генерал-полковника Александра Лапина, бывшего командующего Центральным военным округом, в потере Лимана. Кадыров предлагал нанести по Украине удар с применением тактического ядерного оружия.
В поддержку Кадырова выступал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.