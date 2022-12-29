RusDelfi в Украине. ФОТО И ВИДЕО | „В секунду не стало ничего. Чтобы они сдохли там!“

„Это наш дом, да. Сегодня было целое все, - причитает она. - В секунду не стало ничего, в одну секунду. Чтобы они сдохли там. Господи, я не могу. Что они делают с людьми. Ничего нет, зима, куда?“



К счастью, у женщины есть возможность поселиться в квартире. „Нас три семьи, в одной квартире будем тесниться, - говорит Татьяна. - Может окна пленкой закроем. Кто-то приютит на зиму, родственников много“.



Стоящая радом женщина, Надия, уверяет, что все будет хорошо: „Да, приму, это моя кума и двоюродные братья-сестры. Примем, перезимуем. Все будет хорошо“.



“Это пережить можно, а то, что там дети головы скалдывают... - причитает Татьяна. - За что они воюют, я не понимаю. Сколько их уже полегло, сколько еще будет? Я уже хочу, чтобы эта Москва ушла под землю со всеми ее людьми. Прости меня Бог. Люди такого не делают, это не люди, это какие-то выродки. Кто их понарожал? Как можно по свету белому ходить? Я не представляю“.