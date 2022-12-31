Почему из-за повышения Euribor жители Эстонии дарят банкам сотни миллионов евро?(5)
Благодаря повышению процентных ставок эстонские банки получают более полумиллиарда евро дополнительного дохода в год. Значительная часть этой суммы идет на прибыль крупных банков. Жители Эстонии ворчат по поводу роста Euribor, но даже не задаются вопросом, почему он является частью наших кредитов. Материал Eesti Ekspress.
„Мне с кредитом „повезло“,
Буду жить как нищий.
Ой-ёй, „повезло“,
Буду жить как нищий“.
Сам факт того, что народ стал сочинять песни о повышении стоимости кредитов, показывает, что рост процентных ставок перестал быть темой исключительно для бизнесменов.
Обычные люди на собственной шкуре — и кошельке — чувствуют, что происходит на кредитном рынке, и в грядущем году прочувствуют это еще сильнее, поскольку процентные ставки продолжают расти.
Я слышал о человеке, ежемесячный платеж по ипотеке которого вырос с 260 евро до примерно 600 евро. Жестко.
Но, конечно, есть примеры и похуже.
У меня платеж по ипотеке в этом году вырос менее чем на два процента. Это связано с тем, что срок выплаты кредита подходит к концу, и большая часть ежемесячного платежа идет на погашение основного долга.
Но я сочувствую тем, кто взял кредит недавно. Они больше всего страдают от изменения процентных ставок, так как львиная доля выплат по новым кредитам приходится на процентные платежи. А они растут как на дрожжах. Тихий ужас.
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Две недели назад президент находящегося во Франкфурте Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила о повышении процентных ставок на 0,5%.
Это решение дорого обойдется жителям Эстонии.
Если приблизительно посчитать, что ссудный баланс местных кредитных учреждений составляет 24,6 миллиарда евро, и что 90% (на самом деле даже больше) этой суммы приходится на меняющиеся —плавающие — процентные ставки, то, если процентные ставки вырастут даже на 0,5%, заемщикам — населению и предприятиям — Эстонии придется выплачивать примерно на 111 миллионов евро в год больше.