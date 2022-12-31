Почему из-за повышения Euribor жители Эстонии дарят банкам сотни миллионов евро?

„Мне с кредитом „повезло“,

Буду жить как нищий.

Ой-ёй, „повезло“,

Буду жить как нищий“.

Сам факт того, что народ стал сочинять песни о повышении стоимости кредитов, показывает, что рост процентных ставок перестал быть темой исключительно для бизнесменов.

Обычные люди на собственной шкуре — и кошельке — чувствуют, что происходит на кредитном рынке, и в грядущем году прочувствуют это еще сильнее, поскольку процентные ставки продолжают расти.

Я слышал о человеке, ежемесячный платеж по ипотеке которого вырос с 260 евро до примерно 600 евро. Жестко.

Но, конечно, есть примеры и похуже.

У меня платеж по ипотеке в этом году вырос менее чем на два процента. Это связано с тем, что срок выплаты кредита подходит к концу, и большая часть ежемесячного платежа идет на погашение основного долга.

Но я сочувствую тем, кто взял кредит недавно. Они больше всего страдают от изменения процентных ставок, так как львиная доля выплат по новым кредитам приходится на процентные платежи. А они растут как на дрожжах. Тихий ужас.

***

Две недели назад президент находящегося во Франкфурте Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила о повышении процентных ставок на 0,5%.

Это решение дорого обойдется жителям Эстонии.

Если приблизительно посчитать, что ссудный баланс местных кредитных учреждений составляет 24,6 миллиарда евро, и что 90% (на самом деле даже больше) этой суммы приходится на меняющиеся —плавающие — процентные ставки, то, если процентные ставки вырастут даже на 0,5%, заемщикам — населению и предприятиям — Эстонии придется выплачивать примерно на 111 миллионов евро в год больше.

Но в этом году процентные ставки выросли в пять раз по столько.