Правда ли, что Елена Зеленская во время визита в Париж потратила €40 000 на покупки в бутиках?

Портал The Last Refuge (он также известен как The Conservative Treehouse) — тоже скорее блог, нежели СМИ, а раздел „О нас» на сайте проекта почти полностью посвящён рассуждениям о том, как в Америке хорошие консерваторы противостоят плохим либералам (при этом редактор или авторы The Last Refuge там не упоминаются). Ещё несколько лет назад эксперты называли The Conservative Treehouse в числе ресурсов, поддерживающих Дональда Трампа за счёт распространения различных конспирологических теорий о его противниках. Что касается публикации о Елене Зеленской, то авторы заметки ссылаются сразу на два источника: всё тот же пост @SGMWorldNews в Twitter и ещё один твит, на этот раз от пользователя @DeFabron.