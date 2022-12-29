Правда ли, что Елена Зеленская во время визита в Париж потратила €40 000 на покупки в бутиках?

В середине декабря Елена Зеленская, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие официальные лица действительно направились в Париж с официальным визитом, их самолёт приземлился во французской столице 11 декабря. На следующий день первая леди Украины встретилась с женой президента Франции Брижит Макрон и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, посетила Национальную библиотеку Франции и стала гостьей местного телеканала BFM TV. 13 декабря Зеленская приняла участие в конференции „Солидарны с украинским народом“, встретилась с министром культуры Франции и вместе с ним осмотрела Лувр (там же обсуждали сотрудничество двух стран в сфере культуры), в сопровождении Брижит Макрон и министра образования навестила парижскую школу, где учатся дети украинских беженцев. Наконец, 14 декабря жена президента Украины провела презентацию своего благотворительного фонда.

Портал The Last Refuge (он также известен как The Conservative Treehouse) — тоже скорее блог, нежели СМИ, а раздел „ О нас » на сайте проекта почти полностью посвящён рассуждениям о том, как в Америке хорошие консерваторы противостоят плохим либералам (при этом редактор или авторы The Last Refuge там не упоминаются). Ещё несколько лет назад эксперты называли The Conservative Treehouse в числе ресурсов, поддерживающих Дональда Трампа за счёт распространения различных конспирологических теорий о его противниках. Что касается публикации о Елене Зеленской, то авторы заметки ссылаются сразу на два источника: всё тот же пост @SGMWorldNews в Twitter и ещё один твит, на этот раз от пользователя @DeFabron.

В заметке на портале NewsPunch автор Дмитрий Бакстер (у него на аватарке — фото на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петербурге) ссылается на твит аккаунта @SGMWorldNews, опубликованный 14 декабря. „Елена Зеленская, жена президента Украины, как сообщается, потратила €40 000 на шопинг в Париже во время визита во Францию с целью попросить о большей поддержке Украины, заявили сотрудники магазина в интернете“, — говорится в этой записи. Само издание NewsPunch тоже примечательное — ещё в 2018 году наши коллеги из Института Пойнтера называли его одним из главных распространителей фейковых новостей и конспирологических теорий в англоязычном интернете. В частности, авторы этого портала одними из первых написали о недоказанной связи Демократической партии США с торговлей детьми и сексуальным рабством. Они же регулярно (даже в новости о Елене Зеленской) утверждают, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо — внебрачный ребёнок Фиделя Кастро (эти утверждения также ложны ).

Итак, у нас есть два предполагаемых первоисточника: заметки в NewsPunch и The Last Refuge. Давайте разберёмся, на что ссылаются авторы этих публикаций и что это за издания.

„Царьград“, „Федеральное агентство новостей“ и подавляющее большинство Telegram-каналов не указали источник информации новости вовсе, „Комсомольская правда“ сослалась на неназванные „европейские газеты“. Авторы заметок на сайтах „Пятого канала“ и „Российской газеты“ утверждают, что основывались на публикации в NewsPunch (правда, у одних издание узнало о „рождественском шопинге“ непосредственно от „продавцов одного из французских домов люкса“, а у других — из соцсетей „сотрудников бутика на авеню Монтень“). Напрямую на „болтливого продавца“ сослались „Аргументы и факты“, а источником информации для НТВ послужил портал The Last Refuge (он, в свою очередь, тоже опирался на „сотрудника одного из магазинов“).

В крупных французских и украинских СМИ о шопинге Зеленской во Франции не сообщалось. Мы не смогли найти в интернете ни одной фотографии или видеозаписи, на которой украинская первая леди запечатлена в парижском бутике в декабре 2022 года, а также других подтверждений вроде чека или снимка Зеленской с пакетами из брендовых магазинов в руках. На каком основании тогда медиа сообщили о трате €40 000 на модную одежду?

Что касается аккаунта @SGMWorldNews, то он, судя по описанию профиля, посвящён международным новостям, которые выходят на портале Sunderland Global Media. Это появившееся в 2019 году издание, как сказано на его сайте, в основном освещает новости в британском городе Сандерленд, а редакция состоит из трёх человек: ресторанного критика, спортивного обозревателя и некой Анны Павловой, освещающей новости. Написание репортажей эта девушка, судя по её профилю на LinkedIn, совмещает с работой в ресторане McDonald’s (впрочем, в этом году она окончила бакалавриат по журналистике в Университете Сандерленда).

Куда интереснее твит @DeFabron, ведь он появился двумя днями ранее, ещё 12 декабря. „Жена господина Зеленского, Елена Зеленская, проезжая сегодня через Париж, как сообщается, потратила €40 000 за час в магазине на авеню Монтень… (Надёжный источник: сотрудник соответствующего магазина, отвечающий за работу с клиентами)“, — по-французски написал автор блога. Также @DeFabron прикрепил скриншот публикации во французской газете La Depeche о визите первой леди Украины в Париж, однако там ничего не сказано о дорогом шопинге.

Хотя блогер, первым рассказавший о тратах Елены Зеленской во время визита в Париж, пишет по-французски, это не обязательно значит, что он в тот момент находился во Франции — в описании его профиля местом жительства указан город Санкт-Петербург в американском штате Флорида. В твитах @DeFabron несложно встретить многочисленные фейковые новости (например, о наркомании президента Украины), гомофобные, расистские и ковид-диссидентские утверждения. Просьбы других пользователей предоставить какие-нибудь внятные доказательства к утверждению о шопинге первой леди Украины в Париже блогер проигнорировал.

Таким образом, крупные СМИ и Telegram-каналы рассказали о том, как Елена Зеленская якобы потратила €40 000 в парижском бутике, основываясь (через несколько посредников) на твите малоизвестного живущего в США блогера, который, в свою очередь, сослался на неназванного сотрудника неназванного магазина во Франции. Ни нам, ни нашим коллегам из других стран не удалось обнаружить ни одного достоверного доказательства утверждения из Twitter-аккаунта @DeFabron, хотя визит Зеленской в бутик на оживлённой улице в центре Парижа наверняка привлёк бы внимание прохожих, а также посетителей и сотрудников магазина.

Итог: Скорее всего неправда