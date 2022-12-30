Германия вернулась в футбол через 10 лет после начала войны. То же ждет и Россию(1)
Спортивный блогер RusDelfi Дмитрий Литвинов проводит исторические аналогии между Германией, начавший крупнейшую войну XX века, и Россией, отметившейся тем же „достижением“ в веке XXI, а также их футбольными сборными. Мораль - России глупо переходить в азиатскую федерацию, в финалах больших турниров ее все равно никто не ждет.
Можно (и нужно) говорить о том, что уже при Жюле Риме (основатель и первый президент ФИФА в 1921-1954 гг. - прим. ред.) ФИФА активно пыталась твердить мантру „футбол - вне политики“. Было и проведение чемпионата мира в фашистской Италии в 1934-м, когда рефери финальной игры швед Эклинд до матча заходил в ложу к Муссолини, дававшему инструкцию, как судить итальянцев с чехословаками. Был и допуск к ЧМ-1938 той же Германии, уже аннексировавшей Австрию, а заодно и забравшей в свою сборную ряд игроков соседей - не помогло, вылетели в первом же круге от Швейцарии.
Может, потому что лучший из австрийцев, Маттиас Синделар, отказался играть за Третий рейх. Его кафе было единственным в Вене, куда был открыт вход для евреев, стоит ли удивляться, что уже после чемпионата, в январе 1939-го, „Бумажный человек“, как называли Маттиаса за быстроту - он двигался будто клочок бумаги, подхваченный ветром, - был найден мёртвым со своей подругой. Официальная версия - отравление угарным газом. Неофициальная - ну, вы понимаете.
Но я отвлёкся. Спустя 8 месяцев после смерти Синделара Германия (на пару с СССР, это тоже важно помнить и проговаривать) развязала самую масштабную войну в истории. А ещё спустя 3 года, в 1942-м, когда счёт погибшим давно шёл на миллионы, ФИФА всё же исключила Германию из числа своих членов.
Вернуться в международный футбол немцы захотели уже в 1948-м - и получили отлуп. Хотя старались: иронично, что использовали для этого они тех же швейцарцев, которые поставили крест на стараниях Германии выиграть ЧМ-1938. На уровне сборных Швейцария играть с соседями не стала, но вот несколько товарищеских матчей на клубном уровне дала провести. Пресса была ужасной, на тех, кто согласился сыграть с немцами, смотрели как на прокажённых. Местный футбольный союз в итоге наложил символический штраф в 500 франков на клубы-участники матчей, но куда важнее, что разговор о возвращении в международный футбол отложили ещё на 2 года. Ни о каком участии в отборе на ЧМ-1950 речь не шла.
В январе 1950-го ФИФА, уже после завершения отборочного турнира к чемпионату мира, дал добро на возвращение немцев. В сентябре провели первый товарищеский матч - угадайте с одной попытки, против сборной какой страны. Подскажу: у неё на флаге белый крест на красном фоне. С ними же скатали и второй матч, в 1951-м. Играть с немцами хотели не все: первый матч со страной, бывшей в антигитлеровской коалиции, они сыграют лишь в октябре 1952-го против Франции (и продуют 1:3). А так - Турция, Австрия, Ирландия (да, эти в пику англичанам в коалиции не были), Люксембург (для зануд напишу, что его граждане, конечно, и партизанили, и были в коалиционных войсках, но именно армия страны против немцев не сражалась).
Итого: даже при огромном запоздании ФИФА с исключением Германии из своих рядов - 8 лет вне организации, 10 лет без товарищеских матчей с теми, против кого воевали.
Российские футбольные (и не только) власти сейчас верят, что их радостно примут в азиатском футболе - и уж тогда заживут на международном уровне. Но даже при говноедском (простите, но более точного слова нет) нынешнем руководстве ФИФА, которое даст фору и Жюлю Риме, и его последователям, общий итог, уверен, будет столь же неутешителен. В отборе к ЧМ-2026 россиян не будет точно, да и насчёт 2030-го очень сомневаюсь. Разрешат ли им играть Кубок Азии? Вполне допускаю, что отбор - да, но в финальной стадии, где будут Австралия, Япония, Южная Корея, повторится история с весенним отказом стран цивилизованного мира играть с русскими.
Да, следующий Кубок Азии в 2027-м, а это значит, что если сейчас россиян примут в азиатский футбол, то на участие в Евро-2028 они никак не смогут претендовать. В лучшем случае вернутся к 2032-му, то есть к матчам отбора предположительно осенью 2030-го. Спустя те же 8 лет, что и немцы - история и правда нередко повторяется дважды.