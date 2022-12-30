Германия вернулась в футбол через 10 лет после начала войны. То же ждет и Россию

Можно (и нужно) говорить о том, что уже при Жюле Риме (основатель и первый президент ФИФА в 1921-1954 гг. - прим. ред.) ФИФА активно пыталась твердить мантру „футбол - вне политики“. Было и проведение чемпионата мира в фашистской Италии в 1934-м, когда рефери финальной игры швед Эклинд до матча заходил в ложу к Муссолини, дававшему инструкцию, как судить итальянцев с чехословаками. Был и допуск к ЧМ-1938 той же Германии, уже аннексировавшей Австрию, а заодно и забравшей в свою сборную ряд игроков соседей - не помогло, вылетели в первом же круге от Швейцарии.

Может, потому что лучший из австрийцев, Маттиас Синделар, отказался играть за Третий рейх. Его кафе было единственным в Вене, куда был открыт вход для евреев, стоит ли удивляться, что уже после чемпионата, в январе 1939-го, „Бумажный человек“, как называли Маттиаса за быстроту - он двигался будто клочок бумаги, подхваченный ветром, - был найден мёртвым со своей подругой. Официальная версия - отравление угарным газом. Неофициальная - ну, вы понимаете.

Но я отвлёкся. Спустя 8 месяцев после смерти Синделара Германия (на пару с СССР, это тоже важно помнить и проговаривать) развязала самую масштабную войну в истории. А ещё спустя 3 года, в 1942-м, когда счёт погибшим давно шёл на миллионы, ФИФА всё же исключила Германию из числа своих членов.

Вернуться в международный футбол немцы захотели уже в 1948-м - и получили отлуп. Хотя старались: иронично, что использовали для этого они тех же швейцарцев, которые поставили крест на стараниях Германии выиграть ЧМ-1938. На уровне сборных Швейцария играть с соседями не стала, но вот несколько товарищеских матчей на клубном уровне дала провести. Пресса была ужасной, на тех, кто согласился сыграть с немцами, смотрели как на прокажённых. Местный футбольный союз в итоге наложил символический штраф в 500 франков на клубы-участники матчей, но куда важнее, что разговор о возвращении в международный футбол отложили ещё на 2 года. Ни о каком участии в отборе на ЧМ-1950 речь не шла.