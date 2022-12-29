ОТ РЕДАКЦИИ. ИТОГИ | 2022 год - третий тяжелый год подряд
Каждый год случается и хорошее, и плохое. Но, к сожалению, 2022 год в целом для Эстонии и мира не был хорошим.
Уходящий год был насыщен событиями, но в первую очередь он принес плохие новости и ряд трудностей. Если бы Россия не начала вероломную войну в Украине, главным событием в Эстонии оставался бы правительственный кризис и смена правящей коалиции, но теперь это выглядит нелепым, а эстонские политики - незрелыми. В мире произошли тектонические изменения, которые оставили плохонький водевиль, развивавшийся вокруг правительства Каи Каллас, в тени.
2022 год стал третьим тяжелым годом подряд - после двух лет коронакризиса, когда люди больше всего боялись тяжело заболеть сами или опасались за своих близких. Главным страхом 2022 года стал страх войны. Длительная пандемия и война, словно всадники Апокалипсиса, воскресили в обществе страх смерти. Тем не менее, следует отметить, что были и положительные изменения: так, по мнению жителей Эстонии, военная угроза для страны снизилась в течение этого года. Согласно опросу Turu-uuringute AS в первой половине года 26% опрошенных жителей опасались войны, а к ноябрю это значение упало до 20%. Несомненно, в этом сыграла свою роль тотальная небоеспособность и некомпетентность российской армии, которую она продемонстрировала в Украине. Армия путинской России в 2022 году показала, что она не в состоянии выиграть какую бы то ни было войну.
2022 год стал так же годом сумасшедшей инфляции: по данным Банка Эстонии годовая инфляция в ноябре составила 21,3%. Среди стран Евросоюза уровень инфляции был самым высоким также в Венгрии - 23,1% и в Латвии - 21,7%. В Эстонии политики научились объяснять инфляцию войной в Украине и отказом от российских энергоносителей. Однако статистика показывает, что это только половина правды, поскольку уровень инфляции стал стремительно расти уже в конце 2021 года: например, инфляция в декабре прошлого года составила 12,14%. И часть вины лежит на эстонском правительстве, которое не приняло вовремя меры, чтобы сдержать рост цен. Другое дело, что у правительства скорее всего и не было специальных рычагов для регулирования экономической ситуации, поскольку у ближайших соседей Эстонии, получивших членство в ЕС после 2004 года, схожая ситуация.
На первый взгляд может показаться, что в 2022 году есть один положительный момент, а именно то, что угроза ковида стала существенно меньше. Вирус действительно стал несколько мягче, и у людей благодаря контактам с вирусом и вакцинации начала развиваться сопротивляемость к нему, но сказать, что ковид окончательно побежден, нельзя. В 2022 году в Эстонии от него скончалось почти 900 человек. Это напоминает нам, что ни в коем случае нельзя недооценивать коронавирус, необходимо сделать все, чтобы защитить свое здоровье.
2022 год запомнится уходом многих выдающихся деятелей политики, культуры и спорта, как в Эстонии, так и в остальном мире. В первую очередь вспоминается уход королевы Великобритании Елизаветы II, чей период правления составил целую эпоху и чья личность стала важнейшим символом страны. Ушел первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, имевший большое влияние на ход истории. Его политическую деятельность можно оценивать по-разному, однако предпринятые им меры ускорили распад Советского Союза, который, отчасти благодаря его усилиям, прошел с минимальным количеством пролитой крови. Учитывая кровавую историю советской империи, это было своеобразным чудом.
2022 год стал тяжелым и тревожным из-за своей неопределенности. События этого года оказались совсем неожиданными, никто не мог их предвидеть. Сохранять оптимизм после случившегося очень сложно, но можно надеяться, что плохие времена когда-нибудь закончатся. И остается лишь пожелать, чтобы 2023 год принес конец мраку и злобе, чтобы перестала литься кровь, чтобы воцарился мир. На земле и в душе у каждого.