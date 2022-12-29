ОТ РЕДАКЦИИ. ИТОГИ | 2022 год - третий тяжелый год подряд

Уходящий год был насыщен событиями, но в первую очередь он принес плохие новости и ряд трудностей. Если бы Россия не начала вероломную войну в Украине, главным событием в Эстонии оставался бы правительственный кризис и смена правящей коалиции, но теперь это выглядит нелепым, а эстонские политики - незрелыми. В мире произошли тектонические изменения, которые оставили плохонький водевиль, развивавшийся вокруг правительства Каи Каллас, в тени.

2022 год стал третьим тяжелым годом подряд - после двух лет коронакризиса, когда люди больше всего боялись тяжело заболеть сами или опасались за своих близких. Главным страхом 2022 года стал страх войны. Длительная пандемия и война, словно всадники Апокалипсиса, воскресили в обществе страх смерти. Тем не менее, следует отметить, что были и положительные изменения: так, по мнению жителей Эстонии, военная угроза для страны снизилась в течение этого года. Согласно опросу Turu-uuringute AS в первой половине года 26% опрошенных жителей опасались войны, а к ноябрю это значение упало до 20%. Несомненно, в этом сыграла свою роль тотальная небоеспособность и некомпетентность российской армии, которую она продемонстрировала в Украине. Армия путинской России в 2022 году показала, что она не в состоянии выиграть какую бы то ни было войну.