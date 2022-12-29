Оторвавший попугаям головы мужчина отправится за решетку, но не за это

Год назад в деревне Таэбла в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа Маргус Руус вломился в квартиру своей знакомой через балконную дверь и стал угрожать поджогом. Мужчина был настолько зол, что в отместку оторвал головы у попугаев, которых дети женщины держали в качестве питомцев, и бросил их на пол.

История подошла к логическому завершению, и ближайшие четыре года Руусу предстоит провести за решеткой. К сожалению, речь идет о совокупном наказании в том числе за прошлые грехи, а убийство птиц оказалось чем-то незначительным, так что о нем в решении суда не было сказано ни слова.

На это обратил внимание основатель зоозащитной организации Loomapäästegrup Хейки Валнер. Он сказал, что зоозащитники зря радуются, ведь Рууса наказали за то, что он вломился в квартиру (к этому добавился условный срок, который у него был ранее), но не за то, что оторвал птицам головы.

„Подводя итоги и обобщая, можно сказать, что преобладавшие в нашем правовом пространстве в 2022 году подходы не принесли животным и птицам реальной защиты или чувства безопасности, и вы можете спокойно вести себя с другими биологическими видами так, как считаете нужным. Зачем нам в нашем пенитенциарном кодексе абсолютно бессмысленная статья 264? Скорее всего, даже самый умный юрист не знает ответа на этот вопрос“.

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