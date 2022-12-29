Американский ленд-лиз для Украины до сих пор не работает. Почему?

Документ под названием „Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года“ был внесен в Конгресс США еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в январе 2022 года.

3 мая его одобрила большинством голосов Палата представителей Конгресса США (417 - за, 10 - против), а до этого законопроект рассмотрел Сенат.

Предполагалось, что этот закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США бесперебойно снабжали своих союзников, в частности Советский Союз, вооружениями, военной техникой и продовольствием без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.

„Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе - это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад“, - публично поблагодарил тогда Байдена президент Украины Владимир Зеленский.

Однако во время своего визита в Вашингтон 21 декабря глава Украины вопрос об этом законе публично не поднимал.

Особенности ленд-лиза от США

Суть этого закона фактически в следующем: президент США может уполномочить правительство предоставлять в долг или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население.

Такое нововведение позволяет значительно упростить бюрократический процесс, обычно сопровождающийся продажей оружия: в этом случае американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

„Без закона о ленд-лизе при взятии военной техники в аренду Украина должна вернуть ее США в течение пяти лет и возместить ущерб за любые ее повреждения, - объяснял изданию Defenseone политический аналитик Института Катона Джордан Коэн. - Законопроект отменяет подобные ограничения“.